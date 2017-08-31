فضحت وثائق “ويكيليكس” المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، حيث كشفت إحدى الوثائق بأن “القحطاني” تواصل قبل عامين مع شركة تجسس إيطالية تدعي “Hackig Team”، تناول حول مفاتيح التشفير لأحد برامج التجسس المشتراة من الجانب السعودي.

وأظهرت الوثيقة بأن “القحطاني” لم يخف هويته خلال المراسلة التي حدثت 12 آذار/مارس 2012 مستخدما بريده الإلكتروني الخاص، كما تظهر الوثيقة استخدامه لفاكس الديوان الملكي السعودي.

وبحسب الوثائق المسربة، يحاول “القحطاني” التواصل الدائم مع شركات القرصنة ويطلب منها باستمرار مهمات “قذرة” كإغلاق حسابات على تويتر أو حذف مقاطع فيديو على “اليوتيوب” بالإضافة لتوثيق الحسابات من خلال التلاعب بصورة غير أخلاقية بأسماء شخصيات معروفة.

وكان الناشط الحقوقي السعودي “يحيى عسيري” قد أكد صحة ما يتم نشره على “تويتر” عن تاريخ المستشار في الديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني”، في عمليات الاختراق الإلكترونية (الهاكر).

وقال “عسيري” في تغريدة على “تويتر”: “ما يتم نشره عبر الحسابين @HIAHY @3issaqtr مهم وخطير”، في إشارة لحسابي المغرد القطري “عيسى بن ربيعة”، والسعودي “تاريخ وذكريات”، اللذين كشفا تاريخ القحطاني.

وأضاف “عسيري”: “لم أنشر إلا بعد التثبت وكوني أراجع وثائق ويكيليكس فقد وجدت مراسلات عام 2012 جريمة”.

ونشر الناشط الحقوقي جزءا من نص مكتوب له قال فيه: “ورأيت تغريدات حول هذا ولأني ضد نشر الفضائح التي لا تضر بالآخرين وأدعو لكشف كل الجرائم التي تطال الناس وتضر بهم، وحيث كانت التغريدات والرسائل تتحدث عن اختراق أجهزة ومنتديات وغرف بالتوك وتجسس، وبعدها ما يتبع ذلك من جرائم اعتقال وتعذيب لذا فكشف هذه الفضيحة واجب، ولكوني لا أشارك حتى أتثبت فلست جزءا من الصراعات الدائرة، ولكني منحاز للشعب والوطن، لذا فقد حرصت أشد الحرص على التثبت وكشف الحقيقة”.

وأضاف: “وكوني أعمل على مراجعة وثائق ويكيليكس فقد وجدت أثناء البحث في الوثائق الإيطالية 2012 أن ما ينشر صحيح للأسف، وأن الديوان مارس هذا السلوك بخسة، وكان المذكور لشخص يدعى مصطفى مناع من شركة فريق الاختراقات الإيطالية يطلب منه زيارة للسعودية على حسابه، مصطفى طلب من سعود أن يراسله بإيميل رسمي، رد سعود أنه مكلف من الديوان الملكي “.