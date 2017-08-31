حل الممثل المصري محمد رمضان ضيفاً غلى برنامج “شباب توك”، وتحدث عن عن التحاقه بالخدمة العسكرية وخصوصاً الصاعقة المصرية والتدريبات والمواقف التي تعرض لها.

وعلق رمضان على الخدمة الإلزامية التي يقوم بها حالياً، معتبرا أن وجوده في فرقة الصاعقة “شرف” له.

وأكد رمضان أنه أكل الثعبان بفرقة الصعقة في الجيش، في إطار إذا كان متواجداً في مكان لايوجد به طعام فماذا يفعل، لذلك أكلت الثعبان والصبار.

أما عن تقييمه للتجربة كلها فقال إنها “عظيمة” واستفاد منها كثيرا، وأن تجربة الجيش هي اختبار حقيقي للشخص هل هو رجل ويمتلك صفات الرجولة، أم لا يمتلك هذه الصفات، وهو اختبار لا يمكن أن يمر به إلا من خلال تجربة الجيش.



شاهد ماذا قال محمد رمضان عن أكله الثعبان… by youm7