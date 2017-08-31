بينما كان موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمرّ في أحد الشوارع الرئيسية في ولاية “ميزوري”، فوجئ المتفرجون ومرافقو الموكب بخروجِ سيارةٍ من إحدى الغابات على جانب الطريق، حيثُ اعتقد للوهلة الاولى أنه تريد الأصطدام بالموكب.

وتوقف السيارة على جانب الطريق، حيث قالت الشرطة في مدينة “سبرينغفيلد” إنَّ تلف مكابح السيارة هو ما تسبب فيما حدث على ما يبدو.

ويُشاهد في الفيديو لحظة توقف إحدى مركبات موكب “ترامب”، قرب تلك السيارة، وترجل عدد من الحراس لمعرفة سبب وجودها على جانب الطريق لحظة مرور الموكب.

وقال كلاي هيفنر، الذي قام بتصوير مقطع الفيديو، إنَّه رأى امرأتين داخل السيارة بينما كانت تخرج من الغابات.

ويمكن بالفيديو سماع رجلٍ وهو يصرخ قائلاً: “يا إلهي! انظروا للسيارة التي خرجت للتوِّ من الغابة. تلك السيارة خرجت من الغابة للتو!”.