تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المسؤولين السعوديين المكلفين بخدمة الحجاج وهو يسخر من احد الحجاج الصينيين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تقدم احد الحجاج الصينيين لإحدى الكبائن المخصصة لخدمة الحجاج أثناء وقوفه بجبل عرفات على ما يبدو ليستفسر عن أمر ما فما كان من المسؤول إلا السخرية منه.

وتوجه المسؤول للحاج مشيرا إليه قائلا: “صينا..صين..صين”، ليردفها ساخرا بإطلاق ألفاظ لا معنى لها ساخرا من اللغة الصينية التي يتحدث بها الحاج.