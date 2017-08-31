نشر تلفزيون قطر الرسمي تقريرا فضح فيه مستشار ازدواجية المعايير التي تتبعها السلطات السعودية ضد قطر، مما يؤكد ضلوعها بشكل رسمي في عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية.

ففي الوقت الذي أقدمت فيه السلطات السعودية على حجب شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، أقدمت على إنشاء قناة “boutQ” لتقدمها على إنها البديل الوطني المجاني لما أسموه “احتكار” الشبكة القطرية، ليتضح بأنها ليست إلا عملية سرقة وقرصنة لقنوات “بي إن سبورتس” القطرية، حيث تقوم بنقل المتصفح إلى روابط عديدة مقرصنة لبث الشبكة القطرية دون حساب أو عقاب.

وفور إعلان القناة للسعوديين لمتابعة مباراة السعودية والإمارات الي تمت أول أمس السبت، حتى انهالت تعليقات السعوديين على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرة هذا الفعل، في حين أكد احد المحامين أن شبكة “بي إن سبورتس” ستحصل على تعويضات تفوق الأرباح المتوقعة لها في السوق السعودي التي حرمت منها بفعل القرصنة.