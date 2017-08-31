نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة مقطع فيديو للمذيعة السعودية في قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، ابتسام الحبيل، تؤكد فيه بأنها متمسكة بالبقاء في الشبكة القطرية على الرغم من تداعيات الحصار.

وقالت “الحبيل” في الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”:” أعتز بأني مقدمة برامج في “بي إن سبورتس” وأعتز بأني مار زلت على رأس عملي وأقوم به على أكمل وجه ولم يتغير أبدأ بسبب الحصار أو أي سبب آخر”.

وأضافت: “بالعكس أنا متمسكة بالمكان مثل ما المكان متمسك بي”، موضحة بأنها لا تستطيع الخروج من قطر لأنها قلبها على حد قولها، مؤكدة بالقول: “قطر أرضي وتميم سيدي”.

تحية للزميلة السعودية الرقيقة @ابتسام_الحبيل في #beinsports التي سعدت بتدريبها يوماً في إحدى دورات مركز #الجزيرة.

انتصرالانسان بداخلها للحق pic.twitter.com/lYS9mOrglo — خديجة بن قنة (@Benguennak) August 30, 2017

وكانت السلطات السعودية قد هددت الكثيرين من الإعلاميين التابعين لها ويعملون في القنوات القطرية بضرورة ترك عملهم ومغادرة الدوحة، الامر الذي استجاب له الكثيرين نتيجة للضغوط التي مورست ضدهم، كان آخرهم الإعلامي الكبير علي الظفيري.