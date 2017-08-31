نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “ مقطع فيديو للمذيعة في قنوات “” القطرية، ابتسام الحبيل، تؤكد فيه بأنها متمسكة بالبقاء في الشبكة القطرية على الرغم من تداعيات الحصار.

 

وقالت “الحبيل” في الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”:” أعتز بأني مقدمة برامج في “بي إن سبورتس” وأعتز بأني مار زلت على رأس عملي وأقوم به على أكمل وجه ولم يتغير أبدأ بسبب الحصار أو أي سبب آخر”.

 

وأضافت: “بالعكس أنا متمسكة بالمكان مثل ما المكان متمسك بي”، موضحة بأنها لا تستطيع الخروج من لأنها قلبها على حد قولها، مؤكدة بالقول: “ أرضي وتميم سيدي”.

وكانت السلطات السعودية قد هددت الكثيرين من الإعلاميين التابعين لها ويعملون في القنوات القطرية بضرورة ترك عملهم ومغادرة الدوحة، الامر الذي استجاب له الكثيرين نتيجة للضغوط التي مورست ضدهم، كان آخرهم الإعلامي الكبير .