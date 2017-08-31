نشرت قناة “شؤون عربية” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” مقطع فيديو يكشف خسائر الولايات المتحدة نتيجة إعصار “هارفي” الذي يجتاح ولاية “تكساس”، مرجحا أن تصل الخسائر إلى ما يقارب 70 مليار دولار.

ووفقا للفيديو الذي رصدت “وطن”، فقد كشف الفيديو عن قيام السلطات الأمريكية بإغلاق أكبر مصفاة نفط أمريكية “بورت آرثر” نتيجة الإعصار، مفجرا مفاجأة بأن هذه الشركة تعود ملكيتها لشركة “أرامكو” السعودية.

واوضح الفيديو بأن هذه المصفاة التي تعتبر أكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة تم شراؤها في شهر آيار/مايو الماضي، مؤكدا بأنه بعد هذا الخبر فإن الولايات المتحدة ليست وحدها من يخسر من الإعصار بل السعودية أيضا.

واوضح الفيديو بأن الهدف من نشر الخبر ليس الشماتة وإنما للتأكيد على ما ذكره الموقع سابقا حول الاستثمارت السعودية في الخارج والتي اتضح أن غالبية استثماراتها الخارجية عادة ما تخسر، مؤكدا بأن أسباب الخسارة لا يعود فقط لغباء المسؤولين السعوديين، وإنما لأنه عادة ما تذهب الارباح المحتملة لقتل المسلمين، على حد قوله.