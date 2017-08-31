أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، أن بلاده تسعى للحفاظ على وحدة أراضي سوريا ولا يمكنها التهاون حيال الأطراف التي تستهدف أمن تركيا القومي.

وأكد مفتي أوغلو، في رده على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي انتقد فيها تركيا بسبب تصرفاتها في سوريا، أن “السياسة التركية حيال الأزمة السورية منذ بدايتها واضحة وترمي للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعب المشروعة”.

وشدد المسؤول التركي، حسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، على رغبة بلاده في إنهاء الأزمة في سوريا وفق المبادئ المذكورة في أسرع وقت ممكن، باعتبارها دولة جارة، مضيفا أن “تركيا على رأس الدول الأكثر تأثرا من النزاع هناك”.

ونوه مفتي أوغلو أن تركيا لا يمكنها التهاون حيال الأطراف، التي تستهدف أمنها القومي، من خلال محاولات خلق أمر واقع، بدعوى مكافحة الإرهاب.

وأردف قائلا:” تركيا تؤمن بضرورة البحث عن المسؤول عن الدمار في سوريا في العناوين الحقيقية، وبضرورة عدم التنازل عن الموقف الأخلاقي والمنسجم المتحتم على ذلك”.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد دعا، أول أمس الثلاثاء، كلا من إيران وتركيا لإنهاء ما وصفه بـ”الأعمال الاستعمارية” في سوريا.

وقال آل نهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبو ظبي، إن جزءا من الحل في سوريا يتمثل في “خروج أطراف تحاول أن تقلل من سيادة الدولة السورية، وهنا يمكن أن أتحدث بوضوح عن إيران وتركيا”.