أثارت فتوى نقلها حساب “أخبار السعودية” على موقع التدوين المصغر “تويتر” لعضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان زعم فيها بأن الذي يحج بدون تصريح من السلطات السعودية “آثم” غضب المغردين الذين اتهموه بيع دينه من اجل دنياه.

وقال “أخبار السعودية” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تزامنا مع بدء نفير الحجاج إلى عرفات:” الفوزان: من يحج بلا تصريح آثم.. ويجوز للمكيين صلاة القصر بمنى “.

من جانبهم، استنكر المغردون بغضب مثل هذه الفتوى، مستنكرين تأثيمه لمن يسعى لأداء فريضة الحج التي يبتغى فيها المسلم أن يعود من ذنوبه كما ولدته أمه، وفق ما أكده الرسول عليه الصلاة والسلام، موضحين بأن مثل هذه الفتوى ليست إلا إرضاء للسلطات.

ومن يفرض مبلغ وقدره على الفقير الغير قادر على التصريح والدفع وحرمانه من الحج اذا لم يدفع هو ايضا اثم ياشيخ ولا اشرايك — الهبوب من ارض الجنوب (@hffhffgv) August 30, 2017

المفروض يقول مخالف للنظام وليس آثم — حمد بن ناصر (@movcaps) August 30, 2017

وهل يوجد تصريح في السابق وفيه الكثير لايملك ٧٠٠٠ و١٠٠٠٠ للتصريح ويقدر يمشي اموره في الحج كامل ب ٤٠٠٠ — ابو حمد (@Mhmh34534) August 30, 2017

كيف يآآآآثم على حجه وهو يؤدي ركن من اركان الاسلام ويعود كيوم ولدته امه؟؟ — ªᶻᵎᶻ (@ioth54) August 30, 2017

نسال الله السلامه اخاف بكره يجينا واحد يقول لن تُقبل صلاتك حتى تسدد مخالفاتك 🤕 — عبدالله راشد (@liiiwiiil) August 30, 2017

ليه اثم طيب ماعندنا فلوس ! نطيعكم ونعصي الله حتي الله قال حج البيت لمن استطاع سبيل ماقال لاازم تصريح ولا تراه اثم! — Jojo (@Jojo76303524) August 31, 2017

باقي شوي و تطلبون تصريح للمساجد — Inci #Madridista ‏⓬ (@Slincisx) August 30, 2017

هذه كانها : اللي ما يتوضى من حنفية الحكومة فصلاته باطلة — Jely Koz (@8onpla) August 30, 2017

ياشيخ احترم لحيتك واتق الله ف نفسك — عبدالعزيز السلمي🇸🇦 (@m3183829) August 30, 2017

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد اعلنت أنها منعت 400 ألف شخص لأسباب مختلفة من اداء الحج، منها عدم حصولهم على وثائق رسمية خاصة بالحج.

وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إن نحو 50% من الحجاج زاروا المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأعلنت الداخلية السعودية أنه سيؤدي مناسك الحج هذا العام نحو مليوني شخص، منهم مليون و734 ألف حاج من خارج المملكة، فيما سيؤدي مناسك الحج نحو 200 ألف شخص من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة.