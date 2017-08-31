أثارت فتوى نقلها حساب “أخبار ” على موقع التدوين المصغر “تويتر” لعضو هيئة كبار العلماء زعم فيها بأن الذي يحج بدون من السلطات السعودية “آثم” غضب المغردين الذين اتهموه بيع دينه من اجل دنياه.

 

وقال “أخبار السعودية” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تزامنا مع بدء نفير الحجاج إلى عرفات:” الفوزان: من يحج بلا تصريح آثم.. ويجوز للمكيين صلاة القصر بمنى “.

من جانبهم، استنكر المغردون بغضب مثل هذه الفتوى، مستنكرين تأثيمه لمن يسعى لأداء فريضة التي يبتغى فيها المسلم أن يعود من ذنوبه كما ولدته أمه، وفق ما أكده الرسول عليه الصلاة والسلام، موضحين بأن مثل هذه الفتوى ليست إلا إرضاء للسلطات.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد اعلنت أنها منعت 400 ألف شخص لأسباب مختلفة من اداء الحج، منها عدم حصولهم على وثائق رسمية خاصة بالحج.

 

وقال المتحدث باسم الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إن نحو 50% من الحجاج زاروا المسجد النبوي في المدينة المنورة.

 

وأعلنت الداخلية السعودية أنه سيؤدي مناسك الحج هذا العام نحو مليوني شخص، منهم مليون و734 ألف حاج من خارج المملكة، فيما سيؤدي مناسك الحج نحو 200 ألف شخص من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة.