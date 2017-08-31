عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عدم ارتياحه بالحوار مع الرئيس التركي رجب أردوغان، مؤكدا بأنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل من وظيفته مملة و غير ممتعة أطلاقا.

و قال إمانويل ماكرون في حوار مع مجلة “لو بوينت”، بأن الحياة التي يعيشها أي زعيم عالمي أقل “روعة” مما قد يبدو مستشهدا بمحادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وفي رده على سؤال المجلة “عما إذا كان يحاول أن يكون الشاب “الهادئ” الجديد على الساحة العالمية، أجاب ماكرون:”الساحة العالمية ليست ساحة هادئة” كما تعرفون”.

وعندما طُلب منه أن يقدم مثالا قال:”أنا الشخص الذي يضطر للتحدث مع إردوغان كل عشرة أيام”.

وغالبا ما ينتقد زعماء أوروبا الغربية إردوغان الذي يصطدم مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقضايا أخرى. وكانت آخر محادثات بينه وبين ماكرون في 27 تموز/يوليو الماضي بحث معه في مصير صحفي فرنسي مسجون في تركيا.