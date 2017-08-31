شنت الإعلامية القطرية إلهام بدر هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، بعد أن قامت الأخيرة بتسييس الحج ومنع الحجاج القطريين من أداء المناسك من خلال فرضها الكثير من المعوقات ورفضها التنسيق مع وزارة الاوقاف واللجنة العليا القطري للحج، مما جعل حج القطريين شبه مستحيل.

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” “لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير” يا واحد أحد يا فرد يا صمد أرنا في الظالمين ما يشفي صدورنا #يوم_عرفة”.

"لا إله إلا الله،وحده لا شريك له،له الملك،وله الحمد،وهو على كل شيء قدير"

يا واحد أحد

يا فرد يا صمد

أرنا في الظالمين ما يشفي صدورنا#يوم_عرفة — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) August 31, 2017

وأضافت قائلة: ” اللهم أغلق أبواب رحمتك عمن أغلق بيتك دون عبادك واكتب بوار تجارتهم كما تاجروا بدينك، واخزهم في الدنيا والآخرة. #السعودية_تسييس_الحج #يوم_عرفة”.

اللهم أغلق أبواب رحمتك عمن أغلق بيتك دون عبادك واكتب بوار تجارتهم كما تاجروا بدينك، واخزهم في الدنيا والآخرة.#السعودية_تسييس_الحج#يوم_عرفة — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) August 31, 2017

وتابعت “بدر” تدويناتها قائلة: ” ربنا إن قلنا.. لصوص متاجرون بالدين كاذبون قاذفوا أعراض منتهكون للحرمات منافقون فهم كل كذلك وأكثر نجعلك في نحورهم ونعم الوكيل #يوم_عرفة”.

ربنا

إن قلنا..

لصوص

متاجرون بالدين

كاذبون

قاذفوا أعراض

منتهكون للحرمات

منافقون

فهم كل كذلك وأكثر

نجعلك في نحورهم ونعم الوكيل#يوم_عرفة — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) August 31, 2017

كما شنت “بدر” هجوما عنيفا على أمير مكة الامير خالد الفيصل بعد زعمه بان حجاج قطر هذا العام عدده اكبر من العام السابق في وقت اكدت فيه الدوحة بأن عدد حجاجها في مكة “صفر”، قائلة: ” في أرذل العمرهجرت أبرع شياطين الشعر خالد الفيصل “مسحل بن جندل” “جُهنّام وهَبيد” ” هادل والهَوبَر” واستفرد به أقبحها وأفسدُها “الهوجل” #عرفة”.