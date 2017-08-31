شنت الإعلامية القطرية هجوما عنيفا على المملكة العربية ، بعد أن قامت الأخيرة بتسييس ومنع من أداء المناسك من خلال فرضها الكثير من المعوقات ورفضها التنسيق مع وزارة الاوقاف واللجنة العليا القطري للحج، مما جعل حج القطريين شبه مستحيل.

 

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:” “لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير” يا واحد أحد يا فرد يا صمد أرنا في الظالمين ما يشفي صدورنا #يوم_”.

وأضافت قائلة: ” اللهم أغلق أبواب رحمتك عمن أغلق بيتك دون عبادك واكتب بوار تجارتهم كما تاجروا بدينك، واخزهم في الدنيا والآخرة. #السعودية_تسييس_الحج #يوم_عرفة”.

وتابعت “بدر” تدويناتها قائلة: ” ربنا إن قلنا.. لصوص متاجرون بالدين كاذبون قاذفوا أعراض منتهكون للحرمات منافقون فهم كل كذلك وأكثر نجعلك في نحورهم ونعم الوكيل #يوم_عرفة”.

كما شنت “بدر” هجوما عنيفا على أمير مكة الامير خالد الفيصل بعد زعمه بان هذا العام عدده اكبر من العام السابق في وقت اكدت فيه الدوحة بأن عدد حجاجها في مكة “صفر”، قائلة: ” في أرذل العمرهجرت أبرع شياطين الشعر خالد الفيصل “مسحل بن جندل” “جُهنّام وهَبيد” ” هادل والهَوبَر” واستفرد به أقبحها وأفسدُها “الهوجل” #عرفة”.