في خروج واضح عن تذلل العبد لربه ونسيان متاع الدنيا وبريقه وطلبا وراء مزيدا من الشهرة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للداعية المصري خلال تواجده في الحرم المكي لتأدية فريضة كان قد بثه عبر صفحاته على مواقع التواصل.

 

ووفقا للفيديو المتداول ورصدته “وطن” وسعيا وراء جذب المتابعين عبر صفحاته استثنى الداعية عموم من دعواته وخصصها لمتابعيه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.

 

وقال “خالد” في الفيديو المنشور موجها حديثه لمتابعيه: “وأنا زي ما انتم شايفين محرم حاجج على الله أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى”.

 

وبدأ “خالد” دعائه متصنعا البكاء والتأثر مستدبرا قائلا: ” يا رب يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء إرض عن كل الشباب والبنات اللي معانا على هذه الصفحة.. اللهم ارض عنا.. اللهم ارزقني الإخلاص ..اللهم تقبل حجتي”.

 

من جانبهم سخر المغردون على موقع “تويتر” من هذا الأسلوب الفج الذي اتبعه الداعية عمرو خالد، متعجبين كيف يرزقه الله الإخلاص وهو يتحدث امام عدسات الكاميرات، متهمين إياه بالترويج لصفحته على “فيسبوك”.

 