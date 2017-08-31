في خروج واضح عن تذلل العبد لربه ونسيان متاع الدنيا وبريقه وطلبا وراء مزيدا من الشهرة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للداعية المصري عمرو خالد خلال تواجده في الحرم المكي لتأدية فريضة الحج كان قد بثه عبر صفحاته على مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول ورصدته “وطن” وسعيا وراء جذب المتابعين عبر صفحاته استثنى الداعية عموم المسلمين من دعواته وخصصها لمتابعيه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.

وقال “خالد” في الفيديو المنشور موجها حديثه لمتابعيه: “وأنا زي ما انتم شايفين محرم حاجج على الله أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى”.

وبدأ “خالد” دعائه متصنعا البكاء والتأثر مستدبرا الكعبة قائلا: ” يا رب يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء إرض عن كل الشباب والبنات اللي معانا على هذه الصفحة.. اللهم ارض عنا.. اللهم ارزقني الإخلاص ..اللهم تقبل حجتي”.

من جانبهم سخر المغردون على موقع “تويتر” من هذا الأسلوب الفج الذي اتبعه الداعية عمرو خالد، متعجبين كيف يرزقه الله الإخلاص وهو يتحدث امام عدسات الكاميرات، متهمين إياه بالترويج لصفحته على “فيسبوك”.

صورني وأني أدعو 😄 — مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) August 30, 2017

عجباً لاقوام يطلبون الاخلاص من على عدسات الكاميرات! — ترانيم نقيه (@tranem_98) August 30, 2017

يارب ارضى على الشباب والبنات الموجودين على هذه الصفحة😢😢😢 ،هو رايح يحج ولا يعمل دعاية لصفحة الفيس بوك — عبد الله العامر (@leel776) August 30, 2017

مهرج لااكثر — تشومسكي نجد (@tshw2011) August 31, 2017

أسأل الله في اليوم الفضيل أن يخلصنا من عمرو خالد وامثاله وكل حذاء لطاغية ومعين لظالم.. الارض لاتطهر الانسان . — عابر سبيل . (@42YhL4tHjD162Is) August 31, 2017