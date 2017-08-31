شن الأمير السعودي خالد آل سعود هجوما عنيفا على الداعية المصري عمرة خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ “فيسبوك” متصنعا البكاء.

وقال “آل سعود” في رده على إحدى التغريدات التي يدعو فيها الداعية المصري متابعيه لمشاهدة حلقته حول “حجة الوداع”:” أُشهد الله العلي العظيم في يوم #عرفة المبارك إني أكرهك في الله “.

أُشهد الله العلي العظيم في يوم #عرفة المبارك إني أكرهك في الله .. — د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) August 31, 2017

وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للداعية المصري عمرو خالد خلال تواجده في الحرم المكي لتأدية فريضة الحج كان قد بثه عبر صفحاته على مواقع التواصل.

ووفقا للفيديو المتداول رصدته “وطن” وسعيا وراء جذب المتابعين عبر صفحاته استثنى الداعية عموم المسلمين من دعواته وخصصها لمتابعيه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.

وقال “خالد” في الفيديو المنشور موجها حديثه لمتابعيه: “وأنا زي ما انتم شايفين محرم حاجج على الله أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى”.

وبدأ “خالد” دعائه متصنعا البكاء والتأثر مستدبرا الكعبة قائلا: ” يا رب يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء إرض عن كل الشباب والبنات اللي معانا على هذه الصفحة.. اللهم ارض عنا.. اللهم ارزقني الإخلاص ..اللهم تقبل حجتي”.