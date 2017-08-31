شن الأمير السعودي خالد آل سعود هجوما عنيفا على الداعية المصري عمرة خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ “فيسبوك” متصنعا البكاء.
وقال “آل سعود” في رده على إحدى التغريدات التي يدعو فيها الداعية المصري متابعيه لمشاهدة حلقته حول “حجة الوداع”:” أُشهد الله العلي العظيم في يوم #عرفة المبارك إني أكرهك في الله “.
أُشهد الله العلي العظيم في يوم #عرفة المبارك إني أكرهك في الله ..
— د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) August 31, 2017
وكان ناشطون قد تداولوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للداعية المصري عمرو خالد خلال تواجده في الحرم المكي لتأدية فريضة الحج كان قد بثه عبر صفحاته على مواقع التواصل.
ووفقا للفيديو المتداول رصدته “وطن” وسعيا وراء جذب المتابعين عبر صفحاته استثنى الداعية عموم المسلمين من دعواته وخصصها لمتابعيه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”.
وقال “خالد” في الفيديو المنشور موجها حديثه لمتابعيه: “وأنا زي ما انتم شايفين محرم حاجج على الله أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى”.
وبدأ “خالد” دعائه متصنعا البكاء والتأثر مستدبرا الكعبة قائلا: ” يا رب يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء إرض عن كل الشباب والبنات اللي معانا على هذه الصفحة.. اللهم ارض عنا.. اللهم ارزقني الإخلاص ..اللهم تقبل حجتي”.
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ pic.twitter.com/eEBLV848Tx
— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) August 30, 2017
2 تعليقات علي “أمير سعودي للداعية المصري عمرو خالد:” أشهد الله في يوم عرفة إني أكرهك في الله””
هذا أشهر متاجر بالدين في أيامنا
من سمع صوته علم طويته
وأن هممه الجنيه واليورو والدولار
ومن تصفح وجهه رأى المسخ على محياه
قبل 3 أشهر باع للعربية {العبرية} حلقة عن حصار النبي صلى الله عليه وسلم
بعدها وقعت قطر تحت حصار “ابن فاطمة الكتبي” بتواطؤ مع ابن سلمان
انطلق هذا المنافق يطبل لحصار أسيده حتى لا يقطعوا عنه دولارات قناة العبرية بسبب حلقة الحصار التي تورط فيها
فاللهم افضحه على رؤوس الأشهاد
فقد جاء عندنا في ألمانيا رمضان 1432هـ
وكان يبالغ في المساومة على مواعظه المقيته مع رئيس الجمعية كأنه في سوق مزايدة بالدين
رأس النفاق والمنافقين متخذاّ الدين لكسب وتكديس الأموال وان شاء الله في الدرك الأسفل من النار