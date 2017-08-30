كشف مصدر جزائري مطلع عن حقيقة إصابة “السعيد بوتفليقة” المستشار الخاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسرطان “البنكرياس”.

وكشف المصدر أن “السعيد بوتفليقة” يعاني من مرض نادر من أمراض الربو، موضحا أن سبب انتفاخ وجهه هي العقاقير التي وصفها له الأطباء لمواجهة قرحة المعدة التي يعالج منها أيضا منذ عامين وهي سبب تنقله المتكرر للعلاج في عيادة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب “الجزائرية للاخبار”.

وكان الجزائريون قد لاحظوا التغيرات الفسيولوجية لشقيق الرئيس بوتفليقة، خاصة مع انتفاخ وجهه بشكل غير طبيعي.

وانتشرت اشاعات تتحدث عن إصابته بمرض السرطان، في حين راجت إشاعة تفيد بأن الانتفاخ الذي ظهر في وجه “السعيد” سببها العقاقير الطبية المرافقة للعلاج الكيميائي الذي يتعاطاه في صراعه مع سرطان البنكرياس وأنه يعالج منذ عامين في مصحة متخصصة في العاصمة الفرنسية باريس حيث يتنقل إليها بانتظام.