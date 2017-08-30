علقت سيارة امرأةٍ أمريكية في موقف سيارات أغرقته الفيضانات قبالة الطريق السريع رقم 10 جنوب شرق تكساس، حيث روى أحد الشهود ما رآه لطفلة مرتعشة تبلغ من العمر 18 عمراً، تتشبث بجثة أمها الطافية بعد أن حاولت حمل الرضيعة إلى بر الأمان.

وكانت المرأةُ تحاول السير إلى مكان آمن عندما أطاح بها ورضيعتها معا التيار السريع لقناة تصريف غمرتها المياه بجانب موقف السيارات.

وقال الشاهد إن الطفلة كانت متشبثة بالمرأة العائمة عندما وصل فريق من الشرطة والإنقاذ في قارب على بعد قرابة كيلومتر من المصب.

وقام رجال الإنقاذ بسحبهما إلى القارب وذلك قبل أن تدخلا مباشرة تحت جسر سكة حديد حيث كان الماء مرتفعا جدا بحيث لم يكن من الممكن تتبع القارب.

ورفع المنقذون الرضيعة عن جسد أمها وحاولوا إنعاش المرأة، لكنها لم تستعد وعيها أبدا.بينما نقلت الرضيعة الى مستشفى كريستوس سانت إليزابيث في حالة مستقرة.

جدير بالذكر أن 18 شخصا في الأقل لقوا مصرعهم بسبب هارفي منذ يوم الجمعة عندما وصل إلى تكساس كإعصار من الفئة الرابعة.