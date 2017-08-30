كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان “غير راضٍ” عن أداء عادل الجبير “وزير خارجيته”, ويحمله مسؤولية تفوق الدبلوماسية القطرية، رغم أنه فحّط بكل ما لديه من قدرات ليجعل من القرد غزالا.!

محمد بن سلمان غير راضٍ عن أداء عادل الجبير ويحمله مسؤولية تفوق الدبلوماسية القطرية، رغم أنه فحّط بكل ما لديه من قدرات ليجعل من القرد غزالا — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وأضاف مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” معالجة لهذا الفشل أحال ابن سلمان عادل الجبير لـ”دليم” مستشاره سعود القحطاني وألزم الجبير أن لا يتصرف ولا يتكلم ولا يصرح ولا يتصل إلا بتوجيه من دليم “. حسب قوله.

صدق أو لا تصدق

معاجلة لهذا الفشل أحال ابن سلمان عادل الجبير لـ"دليم" وألزم الجبير أن لا يتصرف ولا يتكلم ولا يصرح ولا يتصل إلا بتوجيه من دليم — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

والسبب حسب قول “مجتهد”, هو أن دليم نجح في إقناع ابن سلمان بأنه هزم القطريين هزيمة منكرة في الإعلام ووسائط الإتصال وصار مثالا يجب على الجبير أن يحذوه.

والسبب هو أن دليم نجح في إقناع ابن سلمان بأنه هزم القطريين هزيمة منكرة في الإعلام ووسائط الإتصال وصار مثالا يجب على الجبير أن يحذوه — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وأضاف ” ويمر الجبير حاليا بحالة اكتئاب فلجأ للإكثار من “……” حتى صار لا يكاد يمر عليه وقت وهو مكتمل الوعي و لوحظ عليه أثره في تصريحاته الأخيرة “.

ويمر الجبير حاليا بحالة اكتئاب فلجأ للإكثار من "……" حتى صار لا يكاد يمر عليه وقت وهو مكتمل الوعي و لوحظ عليه أثره في تصريحاته الأخيرة — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وزاد على ما سبق مجتهد القول..” محمد بن سلمان ينوي تعيين شقيقه خالد بن سلمان سفيرهم في واشنطن وزيرا للخارجية لكن تهيئته للوزارة تحتاج سنة أو سنتين ويستبعد أن يعينه الآن “.

وينوي محمد سلمان تعيين شقيقه خالد بن سلمان سفيرهم في واشنطن وزيرا للخارجية لكن تهيئته للوزارة تحتاج سنة أو سنتين ويستبعد أن يعينه الآن — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وقال إن خالد بن سلمان أكبر مهمة أداها في أمريكا منذ استلم السفارة شراء فندقين ضخمين وسلسلة مطاعم مشهورة في صفقة كلفت مليارات “. !

أما خالد بن سلمان نفسه فكانت أكبر مهمة أداها في أمريكا منذ استلم السفارة شراء فندقين ضخمين وسلسلة مطاعم مشهورة في صفقة كلفت مليارات — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

ولفت إلى أن ما قيل من أن موقف سلمان من الجبير سببه خلاف حول إيران فهذا غير صحيح لأن الجبير لا يملك أصلا حق أن يختلف أو أن يفكر بذاته أمام آل سعود “.

اما ما قيل من أن موقف سلمان من الجبير سببه خلاف حول إيران فهذا غير صحيح لأن الجبير لا يملك أصلا حق أن يختلف أو أن يفكر بذاته أمام آل سعود — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

يذكر أن ابن سلمان خوّل دليم صلاحية التحكم بالإعلام وألزم وزير الإعلام بالأئتمار بأمره وبهذا صار دليم إضافة لوزارته وزيرا للإعلام والخارجية.

يذكر أن ابن سلمان خوّل دليم صلاحية التحكم بالإعلام وألزم وزير الإعلام بالأئتمار بأمره وبهذا صار دليم إضافة لوزارته وزيرا للإعلام والخارجية — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وقال إن آخر تقليعات دليم هي تأسيس مجموعة وتس أب لجميع الإعلاميين والصحفيين بحيث لا يكتبون إلا في حدود توجيهاته في المجموعة سواء مقالات أو تغريدات.

وآخر تقليعات دليم هي تأسيس مجموعة وتس أب لجميع الإعلاميين والصحفيين بحيث لا يكتبون إلا في حدود توجيهاته في المجموعة سواء مقالات أو تغريدات — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وأضاف إن من ضمن الصلاحيات التي أعطيت لدليم -بشكل غير رسمي- تدخله بنشاطات وزارة الداخلية وختم ابن سلمان لما يصدر منه من طلبات بالتوقيف والتحقيق.

ومن ضمن الصلاحيات التي أعطيت لدليم -بشكل غير رسمي- تدخله بنشاطات وزارة الداخلية وختم ابن سلمان لما يصدر منه من طلبات بالتوقيف والتحقيق — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وتابع ” ننتقل للحديث عن سعد الجبري الذي كان الساعد الأيمن لابن نايف قبل أن يقيله ابن سلمان قبل سنتين وكانت إقالته أول الخطوات في إضعاف نفوذ ابن نايف “.

ننتقل للحديث عن سعد الجبري الذي كان الساعد الأيمن لابن نايف قبل أن يقيله ابن سلمان قبل سنتين وكانت إقالته أول الخطوات في إضعاف نفوذ ابن نايف — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وقال إن الجبري كان شخصية مهمة في الداخلية يعتمد عليه ابن نايف في أكثر من ثمانين بالمئة من عمل وزارة الداخلية وكان طبقا لمقاييس آل سعود كفؤا لذلك.

وكان الجبري شخصية مهمة في الداخلية يعتمد عليه ابن نايف في أكثر من ثمانين بالمئة من عمل وزارة الداخلية وكان طبقا لمقاييس آل سعود كفؤا لذلك — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

ورغم إقالته رسميا بقي أبن نايف يعتمد عليه بشكل غير رسمي ويحيل الضباط كثيرا من الملفات عليه إلى أن طرد ابن نايف نفسه فأحس الجبري بالخطر. حسب قول مجتهد.

ورغم إقالته رسميا بقي أبن نايف يعتمد عليه بشكل غير رسمي ويحيل الضباط كثيرا من الملفات عليه إلى أن طرد ابن نايف نفسه فأحس الجبري بالخطر — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وأشار إلى الجبري كان قد تمكن من مغادرة المملكة ولكن ابن سلمان تضايق جدا من مغادرته لأنه يخشى أن يقود عملا استخباراتيا إعلاميا لصالح ابن نايف وفاء له.

وقد تمكن الجبري من مغادرة المملكة ولكن ابن سلمان تضايق جدا من مغادرته لأنه يخشى أن يقود عملا استخباراتيا إعلاميا لصالح ابن نايف وفاء له — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وأضاف ” وبادر ابن سلمان بتشجيع الجبري على العودة لأن هناك مناصب عليا في انتظاره وأنهم لن يجدوا مثله يؤدي المهمات الأمنية بجدارة، الخ من المغريات “.

وبادر ابن سلمان بتشجيع الجبري على العودة لأن هناك مناصب عليا في انتظاره وأنهم لن يجدوا مثله يؤدي المهمات الأمنية بجدارة، الخ من المغريات — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وقال إن مصادره تؤكد أن مصير الجبري سيكون السجن مثل سيده ابن نايف سواء لحظة وصوله أو بعد مدة قصيرة يتظاهرون فيها بإكرامه حتى يطمئن.

لكن مصادر مجتهد تؤكد أن مصير الجبري سيكون السجن مثل سيده ابن نايف سواء لحظة وصوله أو بعد مدة قصيرة يتظاهرون فيها بإكرامه حتى يطمئن — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

وختم القول أن محمد بن سلمان أمر بصرف جواز دبلوماسي سعودي لعبدالله بن علي آل ثاني، مع أنه يحمل جوازا دبلوماسيا قطريا ساري المفعول لماذا؟ اترك لكم التفسير.