في رواية جديد لكواليس عزل ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، قال مدير جامعة الإمام السعودية الدكتور، سليمان أبا الخيل، إن ولي العهد السعودي الحالي، محمد بن سلمان، كشف، خلال جلسة مع “أصحاب السمو والأمراء وأصحاب المعالي”، عن سبب إعفاء “ابن نايف”، من منصب ولي العهد.

ووفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية عن موقع “إيجيبت لايف نيوز” المصري، حول تصريحات لمدير جامعة الإمام، فإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قال، خلال جلسته مع عدد من الأمراء : “إن قلبي لم يكن راضياً من إعفاء ابن عمي الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد ففكرت بالأمر كثيراً وفي الليل صليت واستغفرت الله وسبحته وطلبت منه سبحانه أن يرشدني في الأمر وعند المنام رأيت في الرؤيا جدي عبد العزيز الملك المؤسس فأعطاني بذورا وأوصاني بزرعها في التراب ليتناول منها الشعب السعودي وأنا فعلت كما أمرني جدي”.

وقال، أبا الخيل، إن ولي العهد السعودي أشار إلى أن “المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة إلى رؤية جديدة للدين والتقدم وسنحتاج إلى تعاون مع العلماء لتطبيق الأحكام المعتدلة وفق المشاريع الحديثة كمشروع البحر الأحمر السياحي الذي يحتاج إلى انفتاح فكري لجذب السياح”.

وتابع مدير جامعة الإمام السعودية، أن، بن سلمان، انتقد، في هذه الجلسة، النظرة المتطرفة إلى الدين، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه لا ينبغي لقوانين الشريعة أن تعرقل الازدهار ونمو الترفيه واللذة، مضيفاً أن “التخطيط لتنويع المصادر غير النفطية للاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030 يتطلب الملاينة والمرافقة من جميع أصحاب الدين والمعالي وعلينا كتابة دستور يسمح بالهيئات الترفيهية أن تكون أكثر نشاطا”.