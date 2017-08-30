أجابت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس على سؤال متكرر حول لو كانت تعمل في قناة “العربية”، مؤكدة بأنها لا تعمل إلا مع من تعتقد أنه نظيف أخلاقيا ومهنيا واصفة “العربية” و”سكاي نيوز عربية” بالدكاكين.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” يا الله على سؤال: لو كنتِ تعملين في العربية! يا جماعة قلنا لكم مليار مرة لم أرد يوما أن أعمل في العربية ولا في سكاي ولا في أي دكّان لا صدقية ولا مهنية فيه!”.

وأضافت “ولم أختر الجزيرة بالصدفة بل اخترتها دون سواها رغم عروض أخرى تلقيتها!”.

واختتمت تدوينتها قائلة: ” ومع احترامي لكل الناس أنا لا أعمل سوى مع من أنا مقتنعة بنظافته أخلاقيا ومهنيا !!! خلصنا بقا!”.