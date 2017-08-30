نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الأربعاء، صوراً للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أثناء أشرافه على إطلاق الصاروخ الباليستي المتوسط المدى “هواسونج 12” الثلاثاء والذي أفزع اليابان والمجتمع الدولي.

وأطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا فوق جزيرة “هوكايدو” في شمال اليابان وسقط في البحر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للسكان بالاحتماء وأثار ردود فعل حادة من رئيس لوزراء الياباني شينزو آبي وزعماء آخرين.

وقالت الوكالة إن إطلاق الصاروخ جاء ردًا ولمواجهة التدريبات العسكرية المشتركة التى يجريها الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن “كيم” قوله: “التدريب الحالي لإطلاق صاروخ باليستي مثل حرب حقيقية وهو الخطوة الأولى من العملية العسكرية للجيش الشعبي الكوري في المحيط الهادي ومقدمة جادة للسيطرة على جزيرة غوام الأمريكية”.

وأعرب الزعيم “أون”، عن ارتياحه للتجربة الصاروخية التي وصفها بالناجحة، قائلًا: “من الضروري الدفع بشكل إيجابي على وضع وضع القوة الاستراتيجية على أساس حديثه وقوية، وذلك من خلال إجراء المزيد من التدريبات إطلاق الصواريخ البالستية”.

واشنطن: إطلاق الصاروخ “أمر غير مقبول”

واعتبرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا مر بالأجواء اليابانية أمر غير مقبول وغير مسؤول .

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن “هايلي” قولها، إن واشنطن تأمل في استمرار التعاون مع موسكو وبكين بخصوص الأزمة الكورية، مشددة على ضرورة الرد بشكل جدي على انتهاكات بيونجيانج للقرارات الدولية .

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل الخيارات مطروحة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا اخترق الأجواء اليابانية وحلق لمسافة بلغت 2700 كيلومتر.

وقد اتفق الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، على زيادة الضغط على كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا حلق فوق اليابان.

مجلس الأمن الدولي يدين بالإجماع التجربة الصاروخية

وعبّر مجلس الأمن الدولي عن “إدانته الحازمة” لإطلاق كوريا الشمالية أمس الثلاثاء صاروخا بالستيا حلّق فوق اليابان، وذلك في بيان وافق عليه بالإجماع الأعضاء الـ 15 بالمجلس إثر اجتماع دام 3 ساعات.

ويطلب البيان “من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل” لقرارات الأمم المتحدة ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية.