فجّر الإعلامي المصري محمد الغيطي مقدم برنامج “صح النوم” على قناة “LTC مفاجأة بكشفه أن الفنانة اللبنانية الشهيرة دوللي شاهين قد أعلنت عن اعتناقها للإسلام قبل أيام في مراسم أجريت داخل السفارة اللبنانية بالقاهرة.

وأضاف أن الفنانة شاهين جرى طلاقها من شخص مسيحي كانت تزوجته قبل نحو سنتين، كاشفا أنها تستعد للزواج من رجل أعمال مصري مسلم، ولذلك قامت بإعلان إسلامها.

يذكر أن الفنانة دوللي شاهين، مغنية وممثلة لبنانية من أم من أصول برازيلية تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما، اشتهرت بعد ظهور كليب أغنية “مومو عيني”.