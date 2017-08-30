قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن مباحث مديرية أمن السويس تقوم حاليًا بتتبع أشخاص نشروا إعلانًا لبيع “الحشيش” عبر “فيسبوك”، مع تضمين الإعلان خدمة توصيله إلى مكان المشتري بمناسبة عيد الأضحى الذي يشهد إقبالاً على هذا النوع من المواد المخدرة.

وعرض مجهولون على صفحة “كراكيب السويس” مخدر الحشيش للبيع كتبوا عليه “حشيشة المرسيدس الجديدة شغل العيد حاجة نضيفة”.

ووضع المروجون صورًا للفائف الحشيش وأنواع أخرى من المخدرات، مؤكدين أنهم مستعدون لتوصيل الطلبات للمنازل كما حددوا أسعار المعروض من المخدرات سواء كان حشيشًا أو أقراصًا مخدرة، الأمر الذي أثارَ جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ.