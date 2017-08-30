تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الأربعاء، فيديو محزنا لرجل في الأربعينيات من عمره يتحرش بسيدة محجبة في أحد الشوارع بمصر.

وأثار الفيديو الذي تم نشره بعد تسجيل كاميرا أحد المحلات القريبة من الواقعة للحادث غضب الجميع عبر مواقع التواصل، خاصة وأن المتحرش هذه المرة ليس شابًا طائشًا ولكنه رجل يبدو عليه أنه في أواخر الأربعينيات من عمره.

وطالب نشطاء مواقع التواصل بالقبض على المتحرش وتقديمه لمحاكمة عاجلة حتى يكون عبرة لغيره، ومنعا لانتشار مثل هذه الأفعال البغيضة التي تمس شرف السيدات المصريات.