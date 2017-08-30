انتحرت عارضة الأزياء التركية السابقة فيليز أكير، بعد قتلها الفنان والممثل التركي الشهير وطن شاشماز.

وأطلقت “أكير” النار، على الممثل الأحد الماضي، في فندق “كونراد” بمنطقة بشكتاش، فب إسطنبول، وعلى أثر ذلك قامت إدارة الفندق بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الحادث، بحسب صحيفة “زمان” التركية.

وعثرت الشرطة بمكان الواقعة على شاشماز، وأكير، مقتولين بالرصاص، وتبين أن الممثل التركي قُتل بثلاث رصاصات في ظهره، وبرصاصة واحدة قتلت أكير.

وتبين من اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة، أنه لم يدخل أحد الغرفة سوى أكير، وكشفت التحقيقات أنها قامت بقتل شاشماز، ومن ثم انتحرت.