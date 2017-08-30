شجار بين طبيبين في مستشفى خلال عملية جراحية

أثار مقطع فيديو من داخل مستشفى “يوميد” شمالي “راجاسثان” بالهند، سخطا واسعا في البلاد، حيث أظهر شجاراً وقعَ بين طبيبين أثناء عملية جراحية لامرأة حامل.

ويظهر الطبيبان وهما يتبادلان الشتائم باللغة الهندية، ويتجادلان، بشأن ما إذا كانت المرأة تناولت طعاما قبل إجراء العملية.

ولكن الدكتور، رانجانا ديساي، مراقب الأطباء في مستشفى يوميد، وصف هذه التقارير بأنها غير دقيقة. وقال: “بمجرد أن رأيت صور الفيديو، وأجريت تحقيقا، كانت وسائل الإعلام تحدثت عن وفاة المولود”.

وأضاف ديساي لـBBC أن مولودا توفي فعلا، ولكنه ليس المولود الذي تحدثت وسائل الإعلام، وإنما مولود آخر في عملية أخرى أنجبته أمه ميتا”.

وكشف دي ساي عن اسم الطبيبين المعنيين وهما آشوك نانيفال، وماثورا لال تاك. وقال إنهما أوقفا عن العمل في المستشفى مؤقتا، إلى حين إجراء تحقيق داخلي.

وتحقق إدارة المستشفى أيضا مع العاملين في المستشفى لكشف من صور الحادث وكيف سرب إلى وسائل الإعلام.

وأمرت محكمة راجاسثان إدارة المستشفى بتقديم تقرير عن الحادث، بالموازاة مع تحقيق حكومي.