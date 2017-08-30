نفّذت سلطات إقليم “أتشيه” في إندونيسيا، عقوبة الجَلْد “100 جَلدَة” بحقّ 10 اندونيسيين رجالاً ونساءً، أدينوا بارتكاب جريمة “الزنا”، بحضور حشدٍ من السكان الذين تابعوا تنفيذ العقوبة.

ويُعدّ إقليم “أتشيه” الاندونسيّ الوحيد في البلاد الذي يطبق الشريعة الاسلامية بالكامل.

وبدأ الإقليم بتنفيذ العقوبات التي تنصّ عليها الشريعة الإسلاميّة بعد منحه الحكم الذاتي في عام 2001 .

وتنفذ السلطات عقوبات على مرتكبي مجموعة من الجرائم بما فيها المقامرة أو شرب الكحول أو اللواط أو أي علاقة جنسية خارج إطار الزواج.