تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو للداعية اليمني الصوفي والمقرب من الإمارات، الحبيب علي الجفري، يزعم فيه بأن عمامته التي يرتديها فوق رأسه يعود سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال “الجفري” خلال إلقائه لمحاضرة أمام مريديه بأن ” هذه الخرقة (العمامة) ألبسنس إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقا وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقا”.
وأضاف مسترسلا في الإسناد “عن شيخه علي بن محمد الحبشي عن شيخه أب بكر بن عبد الرحمن العطاس عن شيخه حسن بن صالح بن بحر الجفري (….) عن علي بن أبي طالب عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
واختتم حديثه ردا على أحدهم أنكر عليه نسبه إلى رسول الله: “قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب كل من فيها من آل البيت”، مضيفا: “قلت له اسمع الخرقة التي نلبسها (مشيرا إلى عمامته التي على رأسه) سندها متصل بآل البيت”.
عمامة الصوفي القبوري علي الجفري متصلة بسند صحيح إلى عمامة رسولنا ﷺ
تكبير يا شباب
الله أكبر pic.twitter.com/nAswKgdJIE
— شؤون عربية (@Arabaffairstv) ٢٩ أغسطس، ٢٠١٧
3 تعليقات علي “[شاهد] حبيب “ابن زايد” الداعية اليمني الصوفي علي الجفري: عمامتي سندها متصل بآل البيت”
عمامتك اقرب الى بامبرز لحفظ المخلفات البيولوجية فقط
كل من هب و دب يقول ما شاء ونحن نقول حسبي الله ونعم الوكيل لو كان فيه خير كان تكلم بأن لا يجوز حصار المسلم علي اخيه المسلم (حصار قطر)ولا يجوز المجازر التي تحدث في مسلمي الروهينجا ولابد ان يتكلم عن شعب سوريا و العراق المكلومين و حتي يلده اليمن لم يتحدث عنها ويأتي الينا ويتحدث عن العمائم (حسبي الله ونعم الوكيل).
النبي وال البيت الاطهار بريئون من كل منافق وكل كذاب وكل متكبر وانت ياجفري تبيع وتشتري بالدين على حساب رسول الله وال بيته الاطهار مثلك كمثل المعممين الفرس المجوس المتدثرين باللفائف السوداء ويدعون انهم من ال البيت..وال البيت شرفهم الله بالبراءة منك ومن امثالك ..من انتسب الى غير ابيه في النار…ليس من رجل ان ينتسب الى غير ابيه…وانتساب المرء الى غير اهله دليل خساسة اصله ولا يدعي ذلك الا المتكبرون بغير حق والكذابون والمنافقون …فهل انت بريء من هذه الصفات ياجفري ..راجع نفسك تجد انك تكذب وتنافق ومتكبر وتتصنع بالحديث كالنساء …