تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو للداعية اليمني الصوفي والمقرب من الإمارات، الحبيب علي الجفري، يزعم فيه بأن عمامته التي يرتديها فوق رأسه يعود سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال “الجفري” خلال إلقائه لمحاضرة أمام مريديه بأن ” هذه الخرقة (العمامة) ألبسنس إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقا وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقا”.

وأضاف مسترسلا في الإسناد “عن شيخه علي بن محمد الحبشي عن شيخه أب بكر بن عبد الرحمن العطاس عن شيخه حسن بن صالح بن بحر الجفري (….) عن علي بن أبي طالب عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

واختتم حديثه ردا على أحدهم أنكر عليه نسبه إلى رسول الله: “قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب كل من فيها من آل البيت”، مضيفا: “قلت له اسمع الخرقة التي نلبسها (مشيرا إلى عمامته التي على رأسه) سندها متصل بآل البيت”.