نشر تلفزيون “قطر” الرسمي تقريرا تناول مطالب القطريين الداعية للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، متسائلا عن الفائدة من منظومة لا تستطيع حماية أفرادها ولا تمتلك قرارها في حل خلاف نشب بين اعضائها.
واشار التقرير الذي رصدته “وطن”، إلى الهاشتاج الذي أطلقته صحيفة “الشرق” القطرية بعنوان: ” #الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” والذي تجاوب معه القطريون بكثافة، حيث تصدر الهاشتاج قائمة “الهاشتاجات” الأكثر تداولا في قطر.
واستنكر المغردون عبر “الهاشتاج” حالة الصمت التي لازمت مجلس التعاون لدول الخليج العربية وامينه العام عبد اللطيف الزياني، مؤكدين بأنه حان الوقت لإعلان وفاة هذا الكيان والخروج منه بعد ان كان يعول عليه كآخر بارقة أمل في درب الوحدة بين الشعوب العربية.
واستهجن المغردون عبر الهاشتاج تراجع دور الامانة العامة للمجلس في الحفاظ على سيادة دوله ومصالح شعوبه الذي ضرب بها الحصار عرض الحائط.
امانة مجلس التعاون؛؛ لماذا لم تدع الى قمة طارئه؛؛ على مستوى الزعماء؛؛ ويتم معالجة الازمة؛؛؛ ؟؟؟؟؟ #الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي
— مجموعة إنسانabotafsh (@NOOO_NO_NO) August 30, 2017
سؤال ماذا استفادت دولة قطر من عضوية المجلس في هذا الوقت بالذات؟
فقط موقف الشرف من الشقيقتين عُمان والكويت وبس ! #الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي
— يوسف (@9Mk5d) August 30, 2017
#الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي إن غداً لناظره قريب !!!
صباح التفاؤل 🌹 والتوكل على الله
— حمد بن فهد آل ثاني (@1968hamad) August 30, 2017
#الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي
لم تتم محاولة إهانة شعب قطر كما حصل من #حلف_الفجار
حتى نظام السيسي لم يفعل ما فعلوا
وتريدون البقاء ؟!
— الصُّميل بن حاتَم (@sword2edges) August 29, 2017
مجلس ديكور ما فادني كمواطن خلال ٣٠ سنه شنو رايح يقدم لي في السنوات القادمة ؟!#الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي
— سـارا القطرية 🇶🇦 (@swaier87) August 29, 2017
#الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي
لسنا بحاجة إلى مجلس نصف أعضائه
خونة لا دين لهم ولا ذمة
يتعاملون مع شعوبهم كالبهائم والعبيد
— محمد السويدي (@mohdalsuwaidi7) August 29, 2017
كلنا مع #الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي
— salman (@salman65471371) August 29, 2017
مقر الأمانة العامة لـ #مجلس_التعاون كفيل بالإجابة على سبب غيابها في #الأزمة_الخليجية !!#الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي#قطر#السعودية#حصار_قطر pic.twitter.com/dThXN4RrBT
— نفود الدهيمTBH 🇶🇦 (@nfuod) August 29, 2017
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