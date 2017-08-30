نشر تلفزيون “قطر” الرسمي تقريرا تناول مطالب القطريين الداعية للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، متسائلا عن الفائدة من منظومة لا تستطيع حماية أفرادها ولا تمتلك قرارها في حل خلاف نشب بين اعضائها.

واشار التقرير الذي رصدته “وطن”، إلى الهاشتاج الذي أطلقته صحيفة “الشرق” القطرية بعنوان: ” #الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” والذي تجاوب معه القطريون بكثافة، حيث تصدر الهاشتاج قائمة “الهاشتاجات” الأكثر تداولا في قطر.

واستنكر المغردون عبر “الهاشتاج” حالة الصمت التي لازمت مجلس التعاون لدول الخليج العربية وامينه العام عبد اللطيف الزياني، مؤكدين بأنه حان الوقت لإعلان وفاة هذا الكيان والخروج منه بعد ان كان يعول عليه كآخر بارقة أمل في درب الوحدة بين الشعوب العربية.

واستهجن المغردون عبر الهاشتاج تراجع دور الامانة العامة للمجلس في الحفاظ على سيادة دوله ومصالح شعوبه الذي ضرب بها الحصار عرض الحائط.

امانة مجلس التعاون؛؛ لماذا لم تدع الى قمة طارئه؛؛ على مستوى الزعماء؛؛ ويتم معالجة الازمة؛؛؛ ؟؟؟؟؟ #الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي — مجموعة إنسانabotafsh (@NOOO_NO_NO) August 30, 2017

سؤال ماذا استفادت دولة قطر من عضوية المجلس في هذا الوقت بالذات؟

فقط موقف الشرف من الشقيقتين عُمان والكويت وبس ! #الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي — يوسف (@9Mk5d) August 30, 2017

#الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي إن غداً لناظره قريب !!! صباح التفاؤل 🌹 والتوكل على الله — حمد بن فهد آل ثاني (@1968hamad) August 30, 2017

#الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي

لم تتم محاولة إهانة شعب قطر كما حصل من #حلف_الفجار

حتى نظام السيسي لم يفعل ما فعلوا

وتريدون البقاء ؟! — الصُّميل بن حاتَم (@sword2edges) August 29, 2017

مجلس ديكور ما فادني كمواطن خلال ٣٠ سنه شنو رايح يقدم لي في السنوات القادمة ؟!#الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي — سـارا القطرية 🇶🇦 (@swaier87) August 29, 2017