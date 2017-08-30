نشر تلفزيون “” الرسمي تقريرا تناول مطالب القطريين الداعية للانسحاب من ، متسائلا عن الفائدة من منظومة لا تستطيع حماية أفرادها ولا تمتلك قرارها في حل خلاف نشب بين اعضائها.

 

واشار التقرير الذي رصدته “وطن”، إلى الهاشتاج الذي أطلقته صحيفة “الشرق” القطرية بعنوان: ” #الخروج_من_المجلس_مطلب_شعبي عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” والذي تجاوب معه القطريون بكثافة، حيث تصدر الهاشتاج قائمة “الهاشتاجات” الأكثر تداولا في قطر.

 

 

واستنكر المغردون عبر “الهاشتاج” حالة الصمت التي لازمت مجلس التعاون لدول وامينه العام عبد اللطيف الزياني، مؤكدين بأنه حان الوقت لإعلان وفاة هذا الكيان والخروج منه بعد ان كان يعول عليه كآخر بارقة أمل في درب الوحدة بين الشعوب .

 

واستهجن المغردون عبر الهاشتاج تراجع دور الامانة العامة للمجلس في الحفاظ على سيادة دوله ومصالح شعوبه الذي ضرب بها الحصار عرض الحائط.

 