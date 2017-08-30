أثار عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عندما هاجم شعار “الإسلام هو الحل”, الذي تتبناه بعض الحركات الإسلامية، مؤكداً سقوط هذا الشعار مع سقوط تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش). حسب قوله.

مستشار ابن زايد قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي أطلعت عليها “وطن”, ” سقوط داعش يُسقط شعار الإسلام هو الحل، وشعار الدولة الدينية أو السلفية الجهادية هي الحل. يا سادة يا كرام الدولة الوطنية المدنية الحديثة هي الحل”.

سقوط داعش يسقط شعار الإسلام هو الحل وشعار الدولة الدينية أو السلفية الجهادية هي الحل. يا سادة يا كرام الدولة الوطنية المدنية الحديثة هي الحل — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 29, 2017

ولاقت تغريدة مستشار ابن زايد ردود فعل غاضبة انتقدت “الربط” بين تنظيم داعش المتشدد وبين الاسلام الحنيف, معتبرين الربط إساءة متعمَّدة للدين الإسلامي في حد ذاته، فيما ذهب بعض متابعي عبدالله إلى التأكيد على أن الدولة المدنية التي يراها نموذج تقوم على الديمقراطية وتداول السلطة عبر الانتخابات، داعين إلى تنحي محمد بن زايد عن حكم إمارة أبوظبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، عملاً بتوصية عبد الله، على حد تعبيرهم.

غريب جدًا هذا الكلام منك وأنت المثقف على مستوى الوطن العربي إلا إذا تنكّرت لإسلامك !!! لم يسيء أحدٌ للإسلام عبر التاريخ كما أساءت داعش — Majeed Milad (@MajeedMilad) August 29, 2017

ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون او الظالمون او الفاسقون ..

هذه شهادتك كتبت يا عبدالخالق فاختر مع اي اولئك تريد ان تكون .. — abdulla zahrani (@DrZahrani2002) August 29, 2017

تراك تعادي كل المسلمين بهذه الدعوات لأن الجهاد جزء من عقيدة المسلمين وكل الأدلة تثبت أنه من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها — mohd alharami (@qtrsaddd) August 29, 2017

تراك تعادي كل المسلمين بهذه الدعوات لأن الجهاد جزء من عقيدة المسلمين وكل الأدلة تثبت أنه من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها — mohd alharami (@qtrsaddd) August 29, 2017

ليش تقحمون الاسلام بهذه الافكار والاحزاب الاسلام دين ارتضاه الله لنبيه ولامه محمد صلى الله عليه وسلم وهو دستور حياه ودين التسامح — محمد بن سعيد🇦🇪 (@binjudaid) August 29, 2017

يشار أن شخصيات مثل يوسف العتيبة وجمال السويدي وآخرين باتوا يطرحون بصورة رسمية مسألة العلمانية، فكتاب السويدي “السراب” الذي يطعن بالعقيدة الإسلامية وينتقد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يُدرس رسميا لطلبة الثاني عشر في الدولة. وفق ما ذكر موقع إمارات 71.

والعتيبة يزعم أن النظام الاقتصادي في الدولة لا يستهدي بآية واحدة من القرآن متجاهلا المصارف الإسلامية وحجم المتعاملين معها والذي يفوق بكثير المتعاملين مع البنوك الأخرى. وقد حصر قانون اتحادي بشأن المصارف الإسلامية بأنها هي فقط التي تتخذ من القواعد الاقتصادية الإسلامية معاملات لها. ويرعى البنوك الإسلامية حكام الدولة جميعهم وينافس حاكم إمارة دبي محمد بن راشد عواصم العالم للحصول على لقب عاصمة الاقتصاد الإسلامي لدبي.

ويرى مراقبون ان هذه التصريحات حول العلمانية يطلقها مسؤولون لاسترضاء اليمين الأمريكي المتطرف المعادي للإسلام، ويهدفون منها عزل الناس عن دينهم في حين يكون من حق السلطات أن تستخدم الدين وتوظفه، على حد اتهامات ناشطين، مستدلين على منع أبوظبي أي جهة أو شخصية إدارة الشأن الديني في الإمارات باستثناء السلطات التنفيذية والأمنية على حد قول ناشطين.

ويقول قطاع من المواطنين لهذه الشخصيات ومن يقف خلفها، اكرهوا التيارات الإسلامية حاربوا المعارضة العربية، اسجنوا قادتها نكلوا بأتباعها، جرموهم كيفما شئتم كما قمتم بالفعل بذلك، ولكن لا تسيئوا للإسلام، فأول ما تحصدونه هو انكشاف تناقضكم في الدعوة إلى العلمانية لأنكم تطالبون فقط بفصل الدين عن الدولة وتتجاهلون الديمقراطية والانتخابات والحقوق والحريات، بل إن أول من سيقف ضد العلمانية أنتم لو كنتم حريصين على تطبيقها بالفعل، لأنها لا تعترف لكم بشيء مما تمارسونه الآن في سلطتكم وإدارتكم لشؤون الحكم، على حد قولهم.