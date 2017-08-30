كشف حساب “تاريخ وذكريات” على “تويتر” فضيحةً جديدة لاختراق لهواتف ناشطين وإعلاميين سعوديين، بواسطة المستشار في الديوان الملكي .

وكشف الحساب فضائح عمليّات غير الأخلاقيّة التي يقوم بها القحطاني. وأوضح أنّ “ منذ عام 2009 اشترك في موقع hackforums، وهو موقع متخصص في التهكير”.

 

وفصّل الحساب تاريخ القحطاني في القرصنة والتجسس، مرفقاً إياها بصور إيضاحيّة.

وقال: “سعود الهاكر حريص لإخفاء معلوماته ولكن في عام 2016 تعرضت شركة hacking team للاختراق ونشر جميع مراسلاتها، موجود فيها سعود القحطاني مستخدماً ايميله الخاص بالهاكر [email protected] حيث أول رسالة من سعود إلى الشركة كانت بتاريخ 27/03/2012”.

وأشار إلى أنّ البريد الإلكتروني [email protected] ظهر في موقع hackforums وهو موقع مختص بالهكر الايميل موجود آخر القائمة وبجانبه اسم العضوية nokia2mon2 .

 

وأضاف أن “كثرة الفحص في الموقع تجعل الأداة مكتشفة بسرعة لذلك هو منزعج كما تلاحظون أن تاريخ المشاركة في عام 2011 أي أنه منذ فترة طويلة يمارس القرصنة”.

 

وأكّد أنّ “في منتدى hackforums قام nokia2mon2 (سعود القحطاني) بالتبرع بمبالغ ضخمة للمنتدى حتى أن بعض الأعضاء يقولون أنه لديه آبار نفط في المملكة.

وأضاف الحساب: التبرعات كان هدفها تصدر المشهد كما يقول وأيضاً كسب ثقة كبار الهاكر وذلك لوجود المال لدى سعود فسوف يسهل التعامل معهم.

وأوضح أنّ القحطاني اشترك عام 2009 في موقع hackforums وهو موقع متخصص في الهكر وبدأ رحلته في البلطجة والتهكير والقرصنة.

 

وبدأ الرحلة بدفع المال مقابل خدمات مثل حذف مقاطع من “يوتيوب” أو تجميد حسابات “تويتر” أو اختراق الايميل أو الهجوم وتعطيل المواقع”.

 

وأطلق مغردون لهذه الفضيحة هاشتاجا بعنوان #تجسس_دليم، ودليم هو لقب يُطلق في على الخادم الذي يقوم بالأعمال التي يأنف منها السيد، مثل شتم الآخرين وتشويه سمعتهم وغيرها من الأمور الدنيئة وهو مستمد من قصة شعبية لخادم اسمه دليم، واللقب أطلقه القطريون والسعوديون على سعود القحطاني كونه يقوم بالأعمال التشويهية.