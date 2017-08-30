كشف حساب “تاريخ وذكريات” على “تويتر” فضيحةً جديدة لاختراق السعودية لهواتف ناشطين وإعلاميين سعوديين، بواسطة المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وكشف الحساب فضائح عمليّات القرصنة غير الأخلاقيّة التي يقوم بها القحطاني. وأوضح أنّ “دليم منذ عام 2009 اشترك في موقع hackforums، وهو موقع متخصص في التهكير”.

وفصّل الحساب تاريخ القحطاني في القرصنة والتجسس، مرفقاً إياها بصور إيضاحيّة.

هنا اتفاقيه بين سعود واحد الاعضاء حيث ذكر العضو اسم سعود في عنوان الموضوع pic.twitter.com/lTPHhPHUHM — تاريخ وذكريات (@HIAHY) August 29, 2017

هنا يطلب تجميد حساب تويتر pic.twitter.com/EejODWhRNT — تاريخ وذكريات (@HIAHY) August 29, 2017

هنا يعرض 1500 دولار لمن يقرصن ثلاث حسابات هوتميل pic.twitter.com/CzTM2sP3Bz — تاريخ وذكريات (@HIAHY) August 29, 2017

هنا يطلب شراء 1000 الى 2000 حساب يوتيوب مفعله لاستخدامها pic.twitter.com/09887Zfmy1 — تاريخ وذكريات (@HIAHY) August 29, 2017

وقال: “سعود الهاكر حريص لإخفاء معلوماته ولكن في عام 2016 تعرضت شركة hacking team للاختراق ونشر جميع مراسلاتها، موجود فيها سعود القحطاني مستخدماً ايميله الخاص بالهاكر [email protected] حيث أول رسالة من سعود إلى الشركة كانت بتاريخ 27/03/2012”.

الصورة لحسابه في الموقع pic.twitter.com/e3q5Rqs0Yt — تاريخ وذكريات (@HIAHY) August 29, 2017

وأشار إلى أنّ البريد الإلكتروني [email protected] ظهر في موقع hackforums وهو موقع مختص بالهكر الايميل موجود آخر القائمة وبجانبه اسم العضوية nokia2mon2 .

موجود سعود القحطاني مستخدما ايميله الخاص بالهكر [email protected] حيث اول رساله من سعود الى الشركه كانت بتاريخ 27/03/2012 @mujtahidd pic.twitter.com/0edDjigF9p — تاريخ وذكريات (@HIAHY) August 29, 2017

وأضاف أن “كثرة الفحص في الموقع تجعل الأداة مكتشفة بسرعة لذلك هو منزعج كما تلاحظون أن تاريخ المشاركة في عام 2011 أي أنه منذ فترة طويلة يمارس القرصنة”.

وأكّد أنّ “في منتدى hackforums قام nokia2mon2 (سعود القحطاني) بالتبرع بمبالغ ضخمة للمنتدى حتى أن بعض الأعضاء يقولون أنه لديه آبار نفط في المملكة.

هنا ردود بعض الاعضاء بانه من شده ماينفق من اموال يعتقدون ان لديه ابار نفط وانه مليونير pic.twitter.com/dsmg4SG6B5 — تاريخ وذكريات (@HIAHY) August 30, 2017

وأضاف الحساب: التبرعات كان هدفها تصدر المشهد كما يقول وأيضاً كسب ثقة كبار الهاكر وذلك لوجود المال لدى سعود فسوف يسهل التعامل معهم.

التبرعات كان هدفها تصدر المشهد كما يقول وايضا كسب ثقه كبار الهكر وذلك لوجود المال لدى سعود فسوف يسهل التعامل معهم — تاريخ وذكريات (@HIAHY) August 29, 2017

وأوضح أنّ القحطاني اشترك عام 2009 في موقع hackforums وهو موقع متخصص في الهكر وبدأ رحلته في البلطجة والتهكير والقرصنة.

وبدأ الرحلة بدفع المال مقابل خدمات مثل حذف مقاطع من “يوتيوب” أو تجميد حسابات “تويتر” أو اختراق الايميل أو الهجوم وتعطيل المواقع”.

وأطلق مغردون لهذه الفضيحة هاشتاجا بعنوان #تجسس_دليم، ودليم هو لقب يُطلق في الخليج على الخادم الذي يقوم بالأعمال التي يأنف منها السيد، مثل شتم الآخرين وتشويه سمعتهم وغيرها من الأمور الدنيئة وهو مستمد من قصة شعبية لخادم اسمه دليم، واللقب أطلقه القطريون والسعوديون على سعود القحطاني كونه يقوم بالأعمال التشويهية.

وأخيرا صار دليم تحت طائلة الإرهاب الإلكتروني بعد أن وُضع تحت تصرفه ميزانية دول من أجل أن يرهب الناس الكترونيا #تجسس_دليم — مجتهد (@mujtahidd) August 30, 2017

مفاجأة 😊

الرقم الذي يستخدمه #دليم والمذكور في وثائق ويكليكس ، مسجل بإسم خالد التويجري ..#تجسس_دليم pic.twitter.com/Ew0AnijRtY — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) August 30, 2017