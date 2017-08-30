كشف حساب “محمد بن نايف” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قتل الامير تركي بن بندر والامير سعود بن سيف النصر والامير سلطان بن تركي، وعدد من المعتقلين والمشايخ الرافضين لعلمنة السعودية.

وقال “ابن نايف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الله يرحم الأمير تركي بن بندر ويغفر له، (أبوفيصل خسارة) سيذكرني قومي إذا الخيل أقبلت وفي اليلة الظلماء يفتقد البدر”.

الله يرحم الأمير تركي بن بندر ويغفر له،

(أبوفيصل خسارة) سيذكرني قومي إذا الخيل أقبلت

وفي اليلة الظلماء يفتقد البدر pic.twitter.com/C43Jf6VQAO — محمد بن نايف (@MBNsaudi) August 29, 2017

واضاف في تغريدة اخرى: ” بلغني نبأ تصفية عدد من المعتقلين في الحاير هم الأمير سعود بن سيف النصر وتركي بن بندر وسلطان بن تركي وعدد من المشايخ الرافضين لعلمنة السعودية”.

بلغني نبأ تصفية عدد من المعتقلين في الحاير

هم الأمير سعود بن سيف النصر

وتركي بن بندر

وسلطان بن تركي

وعدد من المشايخ الرافضين لعلمنة السعودية — محمد بن نايف (@MBNsaudi) August 29, 2017

واوضح حساب “ابن نايف” أن هذا الإجراء جاء ” بعد مبايعة كبار الأسرة للأمير أحمد بن عبدالعزيز ملكآ للمملكة العربية السعودية يحاصرهم MBS ويعتقل بعض منهم ويقتل الأمير تركي بن بندر في سجنه”.

بعد مبايعة كبار الأسرة للأمير أحمد بن عبدالعزيز ملكآ للمملكة العربية السعودية

يحاصرهم MBS ويعتقل بعض منهم

ويقتل ألامير تركي بن بندرفي سجنه pic.twitter.com/WUFH4g3HVI — محمد بن نايف (@MBNsaudi) August 29, 2017

يشار إلى ان حساب “محمد بن نايف” يحمل اسما وهميا ويعود لشخصية مقربة من ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، تمكن في أواخر شهر تموز/يوليو الماضي من الهروب والنزول في احد البلدان الاجنبية، وفقا لما ذكره “العهد الجديد”

وكان الحساب نفسه قد اعلن في منتصف الشهر الحالي عن انشقاق أمير سعودي عن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، مؤكدا على أن نظامهم فاقد للشرعية.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورة البطاقة الشخصية للأمير السعودي: ” أنا الأمير فارس آل سعود أُعلن إنضمامي للشعب في بِلاد الحَرمين وإنِشقاقي عن سلمان وإِبنه محمد MBS ونظامهم الفاقد للشرعية #إنشقاق_الآمير_فارس”.

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