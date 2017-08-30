أصدرت وزارة العدل لدى حكومة النظام السوري في كتاب مسرب، موجه إلى “مديرية الاموال المصادرة والمستولى عليها” لدى وزارة المالية، أحكاماً قطعية بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة، لمجموعة من المعارضين لنظام الحكم، بتهمة ثبوت تورط من صدرت بحقهم الاحكام بـ “الاعمال الإرهابية التي يتعرض لها القطر”.

وورد في الكتاب الصادر عن وزارة العدل “نعلمكم انه صدرت بحق المذكورين في الجدول المرفق احكام قطعية بإدانتهم تتضمن مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، والأحكام المذكورة اكتسبت درجة القطعية، وحررت خلاصة الحكم بها، وسجلت بدائرة تنفيذ الأحكام الجزائية في الاحكام المختصة بقضايا الارهاب”.

واضاف الكتاب رقم “2071” ” لذلك نرفق هذا الجدول للعمل على اصدار التعاميم اللازمة لحصر اموال المذكورين سواء كانت منقولة او غير منقولة حتى يتم نقل ملكيتها لاسم الجمهورية العربية السورية، سنداً للمواد 21 من القانون 19 لعام 2012 و 15 من القانون 33 لعام 2015 او المادة 444 اصول محاكمات جزائية”، وفقا لما نقلته صحيفة “القدس العربي”.

يشار إلى ان هذا الكتاب “النافذ” يقضي بإكمال ما بدأه بشار الأسد قبل أعوام من إلقاء آلاف الحجوزات على أملاك من اتهمهم بالتورط بالأعمال الإرهابية ضد القطر، ولكن باسم الجمهورية العربية السورية بدلاً من اسماء بعض ازلام النظام والمقربين من رأس الحكم، ليكتسب القرار قالباً قانونياً، بهدف شرعنة الاستيلاء على الأموال والعقارات، وبذلك يكون النظام السوري قد جرد معارضيه من أملاكهم عبر مؤسساته الحكومية، بعدما كان قد جردهم من كامل حقوقهم المدنية وسهل تهجيرهم من أراضهيم ومدنهم إلى مخيمات اللجوء و مراكز الإيواء.

وكانت قد أعلنت وزارة المالية سابقاً عن قرار يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال معظم القيادات السياسية للمعارضة، من المجلس الوطني والائتلاف، وقد طال القرار رئيس الائتلاف سابقاً أحمد معاذ الخطيب، وجورج صبرا، ورياض سيف، وسهير الأتاسي، وعضو الهيئة السياسية السابق ميشيل كيلو وآخرين.

أما التهمة، فهي وفق نص قرار الحجز “الانضمام إلى منظمات إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم في الدولة، وهدم كيان الأمة وزعزعة استقرارها”، بالإضافة إلى “دعم أعمال إرهابية ودس الدسائس لدى دولة أجنبية معادية بقصد الاعتداء على القطر وتهديد أمنه وسلامة أراضيه”.

وسبق ان اصدرت محكمة القضاء المختص التابعة لنظام الأسد مذكرة “مصادرة أملاك” بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين واعلاميين سوريين معروفين بينهم الوزير السابق أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والدكتور فيصل القاسم، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم ادريس.

كما شملت القائمة الفنان العالمي علي فرزات، والمطربة أصالة نصري، وشملت القائمة كلاً من الفنانين والفنانات: (فارس الحلو، يارا صبري، كندا علوش، سامر المصري، عبد الحكيم قطيفان، جمال سليمان، مي اسكاف، عابد فهد، فدوى سليمان» والاعلامية زينة اليازجي، والموسيقي مالك الجندلي، اضافة إلى وزراء سابقين ومنشقين، وشخصيات سورية عامة.