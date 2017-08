موجة من الغضب واجهت الكنيسة الأكبر في هيوستن (كبرى مدن تكساس)؛ بسبب إغلاق أبوابها في أعقاب إعصار هارفي، الذي تسبب في فيضانات كارثية وأجبر الآلاف على مغادرة منازلهم.

وتساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إغلاق الكنيسة، التي تمتلك 16 ألف مقعد، بينما المساجد والمراكز الإسلامية بالمنطقة كانت مفتوحة للمتضررين من الإعصار، حسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وتسبب الإعصار “هارفي” في هبوط أرضي بمناطق عدة؛ ما أدى إلى فيضانٍ، وصفه الخبراء بأنه غير مسبوق في البلاد، حسب “بي بي سي”.

وقالت تقارير إن نحو 8 أشخاص قُتلوا بسبب الإعصار والفيضان الناتج عنه، من بينهم 6 من أسرة واحدة؛ 4 أطفال ووالداهم غرقوا بعد أن جرف الفيضان شاحنة كانوا يستقلونها.

ووافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا المجاورة لتكساس.

وما أغضب سكان تكساس هو منشورٌ على فيسبوك، يقول إنّ كنيسة ليكوود، التابعة للقسّ جويل أوستين، أغلقت أبوابها بسبب العاصفة، وطلبت من الناس الصلاة من أجل المتضررين.

وقال المنشور: “من الصعب الوصول إلى كنيسة ليكوود؛ بسبب الفيضانات الشديدة. نحن نحرص على سلامتكم وأمانكم”.

وتضمّن المنشور قائمة بالموارد المتاحة للمتضررين من العاصفة، بما في ذلك عناوين الملاجئ المؤقتة.

مشكِّكون

ردّاً على المنشور، تساءل بعض المتشكّكين، لماذا لم تتمكّن إحدى كبرى الكنائس في الولايات المتّحدة، والتي تحتوي على 16 ألف مقعد، من احتواء ضحايا “هارفي”؟!

غرّدت إميلي تيمبول، المؤلِّفة التي انتقدت في كتاباتها آراء المسيحيين المحافظين تجاه المثلية، قائلةً: “ليس من المنطقي أن تغلق كنيستك الضخمة أبوابها في وجه مواطني هيوستن، ساعدني على فهم ذلك يا يسوع!”.

. It doesn't make sense why you're not opening up your mega church to house Houston citizens, help me understand that. Jesus. pic.twitter.com/CzCiEtbkgY

— Emily Timbol (@EmilyTimbol) August 28, 2017