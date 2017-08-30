ذكرت مصادر دبلوماسية اسرائيلية ان الأردن رفضت طلب تل ابيب إعادة بعثتها الدبلوماسية إلى العاصمة الاردنية عمان وذلك بعد عدة اسابيع من اقدام حارس السفارة الإسرائيلية في عمان على قتل مواطنين أردنيين اثنين بدم بارد .

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن عمان صعدت من مطالبها في ظل تصاعد التوتر مع تل أبيب باشتراط عدم عودة السفيرة “عينات شلاين” الى عمان واستبدالها نظراً لمشاركتها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مراسم استقبال حارس السفارة القاتل .

واضافت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤولين إن تل أبيب سترضخ في النهاية للمطالب الاردنية وذلك من أجل الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يشار إلى أن الأردن تطالب إسرائيل أولاً باتخاذ اجراءات قانونية مع حارس السفارة، قبيل الحديث عن مسألة عودة العلاقات الدبلوماسية.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني طالب نتنياهو بمحاكمة حارس السفارة وحذّر من أن أسلوب التعامل مع الواقعة سيكون له أثر مباشر على العلاقات بين الجانبين.

ودعا الملك نتنياهو للالتزام “بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة، بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية”.