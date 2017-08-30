كي لا يقوم بقتلها، اعترفت زوجة مصريّة بعدما ضبطها زوجها وعشيقها متلبسين بجريمة خيانته، أن طفلته ذات الـ 6سنوات ليست ابنته وأنها على علاقه مع عشيقها الذي هو جارهم منذ 18 عاماً وهي فترة زواجهما.

البداية، حينما تقدم الزوج “خليل.ص”، بدعوى نفي نسب لابنته صاحبة الـ6 سنوات، وطالب بإجراء تحليل البصمة الوراثية لها، بعد اتهام زوجته في دعوى زنا بصحبة عشيقها.

وذكر الزوج في محضر جلسات الدعوى، أن زوجته كانت دائمة الاهتمام بجاره “أيمن”، وجعلته مشتركاً معهم في كل تفاصيل حياتهم الأسرية، رغم رفضه وحديثه معها أكثر من مرة بإبعاده عنهم.

وأكد الزوج أن انتقالهم للشقة التى يعيشون فيها وتركهم منزل عائلته، بسبب إصرار زوجته، وأن عشيقها هو من اقترح عليه ذلك المنزل الذى يعيشون فيه منذ 8 سنوات.

وأضاف “خليل” في طلبه لنفي نسب طفلته، أنه أكتشف أن زوجته تتردد على شقة جاره في غيابه، كما يتردد هو على شقته، ويقضى أوقات كبيرة بصحبة زوجته.

وذكر أنه علم من الطفلة أن والدتها ترتكب العلاقة المحرمة، مما دفعه لمراقبة زوجته وضبطها بصحبة عشيقها متلبسين بجريمة خيانته.

وقالت الزوجة إنها كانت عندما يعود للسفر تأخذ وسيلة لمنع الحمل، حتى لا يجمعها رابط، وأن الأموال التي كان يرسله لها كانت تنفقها على عشيقها.