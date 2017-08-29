في تصريحات خطيرة ربما تزيد من حالة التوتر وتتطلب ردا تركيا عنيفا عليها، حذر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، من مطامع إيران وتركيا تجاه دول المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء.

ودعا “ابن زايد”، في المؤتمر الذي عقد في أبوظبي، إلى الاستفادة من فرصة مناطق خفض التوتر في سوريا، مشددا على ضرورة التوصل لحل سياسي للنزاع السوري.

ونبه من إقدام بعض الأطراف على ضرب السيادة السورية، مشيرا إلى أنه يتحدث “بصراحة عن تركيا وإيران” اللتين “تتطلعان بنظرة استعمارية للمنطقة العربية”.

من جانبه، أكد لافروف على أن المباحثات مع المسؤولين الإماراتيين ركزت على ضرورة محاربة “الإرهاب”، مؤكدا تطابق المواقف، لاسيما على صعيد قمع أيديولوجية التطرّف.

وأضاف أنه تم مناقشة ملفات اليمن وسوريا وليبيا حيث تتقاطع الرؤية الروسية والإماراتية بنقاط مشتركة عدة، مشددا على ضرورة الشروع في العملية السياسية في سوريا.