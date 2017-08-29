قرّر النائب بالبرلمان التونسي، وصاحب شركة “سيفاكس″ الخاصة للطيران، محمد الفريخة؛ مقاضاة قناة “العربية” السعودية، بحجة نشرها “أخبارًا زائفة، وتوجيه اتهامات خطيرة له بتسفير إرهابيين إلى سوريا”.

وفي تصريح للأناضول، قال “الفريخة” إن تلك “الأخبار الكاذبة والافتراءات” وردت في برنامج للقناة باسم “مهمة خاصة”، تناول شبكات تسفير “الإرهابيين” إلى سوريا، وبُثّ بتاريخ 26 أغسطس آب الجاري.

واعتبر أنّ “هّذه الاتهامات تمس من شرف عضو مجلس نوّاب الشعب التونسي، ومن سمعة شركة طيران تونسية، وما يترتب على ذلك من أضرار معنوية ومادية”.

وأضاف: “لن أسمح بالنيل من شخصي وشركتي ووطني، من قبل أي طرف مهما بلغ نفوذه، وأرفض بشدّة استعماله (النفوذ) في إطار أجندة إقليمية، تسعى تونس فيها إلى موقف الحياد”.

ويعتزم الفريخة، عضو كتلة حركة “النهضة” في البرلمان، مقاضاة القناة في القضاء التونسي والدولي.

وكشف للأناضول أنه سينظّم مؤتمرًا صحفيًا قريبًا لتوضيح الموقف.

ومطلع العام الجاري، أعلنت حركة النهضة عزمها مقاضاة المعنيين بترويج أخبار وافتراءات عن الحركة، وعن عضوها بالبرلمان، محمد الفريخة.

واتهمت الحركة أطرافًا، لم تسمها، بشن حملة كما تستهدف الحركة وعضوها.

وحصلت شركة “سيفاكس″ للطيران على الترخيص في سبتمبر/أيلول 2011، وتوقّف نشاطها في يوليو/تموز 2015 نتيجة صعوبات اقتصادية، بعد وقوع عمليات إرهابية استهدفت قطاع السياحة في البلاد.