كشفت مصادر جزائرية، أن تنسيقية لجان مساندة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستبدأ بعقد اجتماعات جهوية في الغرب والشرق والجنوب بداية من شهر كانون أول/ديسمبر القادم دعما لترشيح السعيد بوتفليقة لرئاسة الجمهورية.

وأكد قياديون في تنسيقية مساندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة عن تحول عدد منها لمساندة شقيق الرئيس، مشيرين إلى أن قياديين في لجان المساندة من أمثال “دهان محمد” بدأوا في التحرك لعقد اجتماع وطني لمنسقي لجان المساندة من أجل التأكيد على دعم ترشيح السعيد بوتفليقة للانتخابات الرئاسية.

وبحسب ما نقله موقع “الجزائرية للاخبار”، فإن اعضاء في لجان مساندة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من وهران أشاروا إلى أن البداية ستكون في اجتماع جهوي في الشرق يليه اجتماع جهوي في الغرب ثم اجتماع أخير في الجنوب في إطار التحضير لمؤتمر وطني، يعلن رسميا عن المطالبة بترشيح السعيد بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكدت المصادر على ان بدأ التحضيرات والتحركات على مستوى لجان المساندة المحلية من أجل دعم “السعيد بوتفليقة” تتم بإيعاز من مقربين من شقيق الرئيس.