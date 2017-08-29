نقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية شهادة إحدى السيدات السوريات اللاتي تعرضن للاغتصاب في سجون النظام السوري، وما تضمنته هذه الشهادة من حقائق تكشف عن بشاعة هذا النظام.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد كانت زهيرة (اسمٌ مستعار) البالغة 45 عاماً في مكان عملها بإحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق عام 2013 حين اعتُقِلَت، وفور وصولها إلى مطار المزة العسكري، جُرِّدت من ملابسها لتفتيشها، وقُيِّدت في سرير، وتعرَّضت لاغتصابٍ جماعي على أيدي 5 جنود، مضيفة انه على مدار الأسبوعين التاليين، تعرَّضت إمَّا للاغتصاب، أو التهديد به، مراراً وتكراراً.

ونقلت “الإندبندنت” عن “زهيرة” قولها إنَّه في أثناء إحدى جلسات التحقيق، التي شهدت اغتصابها جنسياً في “جميع فتحات جسدها”، صوَّر أحد الجنود ما حدث وهدَّدها بعرضه أمام أسرتها وجيرانها.

وأوضحت أنه بينما كانت تُنقَل من منشأةٍ إلى أخرى على مدار 5 أشهر، كانت بالإضافة إلى العنف الجنسي الوحشي المتكرر، تتعرَّض كذلك للضرب بانتظام، مضيفة “في إحدى المرات، تعرَّضت لتعذيبٍ كهربائي وضُرِبَت بخرطومٍ”، وفي مرة أخرى، عُلِّقت من قدميها ورأسها يتدلَّى إلى الأسفل لأكثر من ساعةٍ ونصف فضلاً عن ضربها على وجهها.

ووذكرت “زهيرة” انه بين كل جلسة تحقيق وأخرى في مطار المزة، كانت تُحتَجَز في حبسٍ انفرادي عبارة عن زنزانة لا تتجاوز أبعادها متراً في متر، ولا يدخلها الضوء الطبيعي.

ووتوجهت “زهيرة” للحديث عما جرى معها في فرع المخابرات العسكرية رقم 235، موضحة انها كانت تنام في زنزانةٍ طولها 3 أمتارٍ وعرضها 4 أمتارٍ، مع نحو 48 امرأةً أخرى، “اكتظت للغاية بالسجينات لدرجة أنَّهن كُنَّ يضطررن للنوم في نوبات”، مشيرة إلى انه كان يُسمَح لهن باستخدام المرحاض مرة واحدة كل 12 ساعةً، وبالاغتسال مرة كل 40 يوماً.

وبينت الصحيفة انه لم يُفرَج عن زهيرة من سجن عدرا سيئ السمعة إلا عندما أثَّرت الظروف السيئة على صحتها بقسوةٍ شديدة لدرجة أنَّها فقدت وعيها ونُقِلت إلى مستشفى، فخاف سجَّانوها من أن تلقى حتفها على أيديهم.

وعند وصولها إلى إحدى المنشآت الطبية، وجَد أطباءٌ أنَّها مصابة بالتهاب الكبد، والتهابٍ رئوي، وفقر الدم. واضطرت للبقاء في أحد المستشفيات 4 أشهرٍ من أجل إجراء عمليات جراحية تصحيحية لعلاج السلس البولي – البرازي الناجم عن تعرضها المتكرر للاغتصاب.