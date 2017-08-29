في واقعة تمثل صفعة للمستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الذي حاول الوقيعة بشتى الطرق من خلال كتائبه الإلكترونية بين الشعبين القطري والسعودي، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف كيف تعامل السعوديين مع سعودي يقود سيارة بلوحات “قطرية”..

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اكد المواطن السعودي بأنه يمتلك سيارة بلوحات قطرية، مشيرا إلى أنه كل من رآه من السعوديين قدم له المساعدة والترحيب، ومنهم من الكثير من دعاه لبيته ليشرفهم بزيارته مؤكدين له بأنهم “شعب واحد”.

واوضح أن العديد من المطاعم ومحلات الحلويات رفضوا ان يأخذوا منه ثمن مشترياته لمجرد أنهم شاهدوا لوحات السيارة.

وأقسم المواطن بأنه توقف لتعبئة البنزين في إحدى المحطات، فقام احد المواطنين السعوديين بإبلاغ المسؤولين في المحطة بألا يأخذوا منه ثمن البنزين متعهدا هو بدفعه.

هذا الرجل سعودي ولوحة سيارته قطرية.. شاهدوا المواقف التي حصلت له من قبل مواطنين سعوديين كُثُر🇸🇦🇶🇦❤️ pic.twitter.com/itZRHql4BS — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 29, 2017

يشار إلى أن سعود القحطاني وكتائبه الإلكترونية يحاولون دوما إظهار الشعب السعودي بأنه مؤيد تماما لما تقوم به المملكة ضد قطر وشعبها، في حين تكشف مواقع التواصل الاجتماعي وأحداث على أرض الواقع بأن الغالبية العظمى من الشعب السعودي يرفض سياسة بلاده تجاه قطر وانجرارها وراء أبو ظبي.