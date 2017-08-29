ذكرت وكالة أنباء “أراكان”، عبرَ حسابها على “تويتر”، مساء الثلاثاء، أنّ الجيش الميانماري نفّذ عمليات إعدام جماعي بشكل فظيع، وذبحٍ بالسواطير والسكاكين الحادة، لسكان قرية في “منغدو” بأراكان صباح الثلاثاء.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو أظهر النيران تلتهم قريتي “هندفاري” و”رازاربيل” في أراكان منذ أمس بفعل القنابل الحارقة التي استخدمها الجيش الميانماري.

لا زالت النيران تلتهم قريتي “هندفارى” و”رازاربيل” في #أراكان منذ ضربها أمس بقنابل حارقة من الجيش #ارهاب_بورما pic.twitter.com/kG5foFu4Vf — وكالة أنباء أراكان (@arakanana99) ٢٩ أغسطس، ٢٠١٧

كما ونُشر مقطع آخر بيّن ألسنة اللهب تتصاعد من قرية أخرى نتيجة إحراق منازلها اليوم من قبل الجيش الميانماري وميليشياته البوذية.

شاهد .. ألسنة اللهب وتصاعد أدخنة النيران من قرية للروهنغيا نتيجة إحراق منازلهم اليوم من قبل الجيش البورمي وميليشياته البوذية #ارهاب_بورما pic.twitter.com/ydORn7kaV6 — وكالة أنباء أراكان (@arakanana99) ٢٩ أغسطس، ٢٠١٧

كان المجلس الروهينغي الأوروبي، أعلن الإثنين، مقتل مابين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات للجيش الميانماري بإقليم أراكان.

يأتي ذلك بينما فر ما لا يقل عن ثلاثة الآف من أفراد أقلية الروهينجا المسلمين إلى بنجلادش خلال الأيام الثلاثة الفائتة هربا من موجة العنف الجديدة التى تشهدها بورما، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الإثنين.

وفى بيان صادر الإثنين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن “قلقه الشديد” بعد تقارير عن مقتل مدنيين خلال عمليات أمنية فى ولاية راخين بغرب بورما.

وقال جوتيريش ان السلطات البورمية يجب أن “تضمن سلامة الذين يحتاجون الى ذلك، وأن تقدم لهم المساعدة”.

وكان تجدد فى الايام الماضية القتال بين القوات البورمية ومتمردين يعتقد انهم من الروهينغا فى ولاية راخين.

وتعد هذه الولاية مهدا للعنف الديني وللاضطهاد الذي تعاني منه بشكل خاص اقلية الروهينجا المسلمة التي لا تعترف بورما بأفرادها مواطنين بورميين وتعدهم مهاجرين غير مرغوب بهم في البلد ذي الغالبية البوذية.

لكن بنجلادش ترفض بدورها استقبال مزيد من هؤلاء اللاجئين الذين فر عشرات الآلاف منهم اليها بسبب العنف الذى تعرضوا له.