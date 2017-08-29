في واقعة تؤكد مقولة أن “مصر تحارب الناجح حتى يفشل”، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم للصم والبكم في كرة القدم “” وهو يبيع الخضار والفاكهة في ميدان ، دون أن يلقى أية اهتمام رسمي بعد أن رفع اسم بلاده عاليا.

 

وشن الناشطون هجوما عنيفا على حكومة بلادهم معبرين عن حزنهم للحال الذي وصل إليه “الجزار” وأن يصبح مصير أحد أفضل لاعبي العالم هو الوقوف على عربة وفاكهة، متهمين المسؤولين الرياضيين بالتقصير وإهمال المواهب والأبطال.

 

وكان الجزار قد حصل جائزة أفضل لاعب في العالم خلال بطولة الماضية للصم والبكم التي أقيمت في إيطاليا عام 2012، والتى حقق فيها المنتخب المصري المركز الخامس بعد الفوز على أمريكا بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

 

ويعتبر “الجزار”  هو أول لاعب أفريقى وآسيوى يحصل على الجائزة، وحرص وزير الشباب والرياضة آنذاك على تكريمه بعد حصوله على جائزة الأفضل في بطولة العالم.

 

 