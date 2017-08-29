في واقعة تؤكد مقولة أن “مصر تحارب الناجح حتى يفشل”، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم للصم والبكم في كرة القدم “طارق الجزار” وهو يبيع الخضار والفاكهة في ميدان الجيزة، دون أن يلقى أية اهتمام رسمي بعد أن رفع اسم بلاده عاليا.

وشن الناشطون هجوما عنيفا على حكومة بلادهم معبرين عن حزنهم للحال الذي وصل إليه “الجزار” وأن يصبح مصير أحد أفضل لاعبي العالم هو الوقوف على عربة خضار وفاكهة، متهمين المسؤولين الرياضيين بالتقصير وإهمال المواهب والأبطال.

كمل حلمك واحنا معاك في اللي يهمك:

المصري طارق الجزار أفضل لاعب بمونديال إيطاليا 2012 للصم والبكم بائع خضار بميدان الجيزة.#ونعم_التكريم pic.twitter.com/qaCon7ZonI — تريزيجيه (@m7md_terezeguet) August 29, 2017

طارق الجزار احسن لاعب في مونديال 2012 للصم و البكم بيبع خضار في الجيزة عمار يا مصر pic.twitter.com/fRSm83j8pp — SCORPiO (@muhamed_uwk) August 28, 2017

في 2012 حاز المصري طارق الجزار لقب أحسن لاعب في العالم في مونديال الصم والبكم

في 2017 طارق بيبيع خضار وفاكهة في الشارع#مصر pic.twitter.com/Fe0tZjWyqx — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) August 28, 2017

الي ف الصورة ده طارق الجزار احسن لاعب كرة قدم ف العالم

2012عن الصم والبكم دلوقتي بيبيع خضار ف الشارع لو كان رقاصة كانوا كرموه pic.twitter.com/MTH5ZO9I9T — امال احمد (@skrookmohsen23) August 28, 2017

موضوع طارق الجزار بيوضح بالظبط مصر رايحه علي فين — NAHLA (@nahla45399204) August 29, 2017

#طارق_الجزار "أحسن لاعب كرة قدم في العالم في الصم والبكم" بيبيع خضار وفاكهة في الشوارع دلوقتي ..!

لسه ايه تاني يا #مصر ؟ — Awad Muhammad (@awadmuhammad44) August 28, 2017

وكان الجزار قد حصل جائزة أفضل لاعب في العالم خلال بطولة كأس العالم الماضية للصم والبكم التي أقيمت في إيطاليا عام 2012، والتى حقق فيها المنتخب المصري المركز الخامس بعد الفوز على أمريكا بهدفين نظيفين فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

ويعتبر “الجزار” هو أول لاعب أفريقى وآسيوى يحصل على الجائزة، وحرص وزير الشباب والرياضة آنذاك على تكريمه بعد حصوله على جائزة الأفضل في بطولة العالم.