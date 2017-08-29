ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رزق بابن ثالث بينما اختفت زوجته من المناسبات العامة لأشهر العام الماضي.

وقالت الوكالة نقلا عن نواب كوريين جنوبيين أبلغوا من قبل الاستخبارات الكورية الجنوبية أن السيدة الأولى ري سول-جو وضعت في فبراير الماضي ابنهما الثالث.

ولم تظهر زوجة الزعيم الكوري الشمالية علنا لأشهر في 2016 ما أطلق تكهنات تشير إلى أنها قد تكون حاملا.

وتفيد تقارير سابقة لجهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، إن كيم جونغ أون تزوج من ري سول-جو في 2009، وقد رزقا بأول ابنائهما في السنة التالية ثم بطفل ثان في 2013.

والمعلومات التي تتحدث عن العائلة الحاكمة منذ ثلاثة أجيال في كوريا الشمالية ضئيلة، وكان نجم كرة السلة الأمريكي السابق دنيس رودمان المصدر الوحيد للمعلومات حول الطفل الثاني لكيم وهي ابنة تدعى جو-آي.

وبعد زيارة لكوريا الشمالية في 2013، روى رودمان أنه حمل الرضيعة ووصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه “أب صالح” و”عائلته جيدة”.

وكيم يظهر في مناسبات عامة أكثر من كيم جونغ-ايل، الذي كان منغلقا على نفسه، لكن التفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة والتاريخ الدقيق لولادته أو لزواجه ليست معروفة.

وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية، إن والد زوجته أستاذ جامعي ووالدتها طبيبة.

وقد زارت كوريا الجنوبية فى 2005 لتشجيع الفرق الكورية الشمالية فى بطولة آسيا لألعاب القوى.