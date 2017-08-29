أكد الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي انه قد اختار الرحيل إلى المنفى في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بسبب الأجواء المحتقنة في منطقة الخليج ورغبته في العودة للكتابة نافيا الإشاعات التي يروجها البعض حول تحوله إلى معارض للنظام السعودي.

جاء ذلك خلال ظهوره الإعلامي الأول في برنامج ساعة خليجية على إذاعة “مونت كارلو” الدولية بعد عودته إلى الكتابة إثر إيقافه من قبل السلطات السعودية لأكثر من تسعة أشهر على خلفية تصريحات قيل بأنه تسئ لعلاقات المملكة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستنكر “خاشقجي” حالة التخوين التي تسود المجتمع السعودي حاليا منذ اندلاع الأزمة مع قطر لافتا إلى أن هذا الأمر لا يبدو صحيا في مجتمع متجانس كالمجتمع السعودي والذي لم يعرف يوما ما عرفته الأنظمة الشمولية من ثقافة الجواسيس بين مواطنيها.

وتحدث “خاشقجي لأول مرة عن الأسباب التي أدت إلى فشل قناة “العرب”، لافتا إلى أن اختيار مقر القناة كان خاطئا منذ البداية لكن القائمين عليها كانوا يرغبون أن تجد لها مكانا في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن سبب إيقاف القناة في يومها الأول يتأرجح بين فرضيتين الأولى خلاف داخلي بحريني والثانية اتصالات من دولة مجاورة.

وعن رؤيته لتطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة لاسيما في ملفات سوريا واليمن أكد الكاتب السعودي إلى أن الأمور تتجه من سيئ إلى أسوأ وأن الدول التي كان يجب أن تتحد في مواجهة مشروع التمدد الإيراني قد اختلفت فيما بينها، لافتا إلى أن إيران حاليا منتصرة في كل الجبهات وان أي سعودي يتوقع بأنه سيتمكن من تغيير الأيدولوجية الإيرانية فهو واهم.