دعا الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، حفيظ دراجي سلطات بلاده إلى تطبيق الدستور بعد رفض “الاستجابة لمطلب رؤية الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) وسماع صوته بسبب عجزه”.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “بعدما رفضتم الاستجابة لمطلب رؤية الرئيس وسماع صوته بسبب عجزه، نطالبكم بتطبيق أحكام الدستور الذي عدله وأقسم على احترامه الرئيس″.

وكان “دراجي” قد كتب في تدوينة سابقة: “نطالب بتطبيق الدستور بعدما طالبنا برؤية الرئيس وسماع صوت الرئيس.. وهو حق مشروع لشعب صبور ..وبعدما رفضت مطلبنا الجماعة التي اختطفت الرئيس منذ صار عاجزا عن القيام بمهامه الدستورية .. نطالبكم اليوم بتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور الذي أقسم على احترامه الرئيس، ونحملكم مسؤولية “العفن” الذي نعيشه منذ سنوات، ومسؤولية ممارساتكم المافياوية..نحملكم المسؤولية السياسية والتاريخية والاخلاقية ، ونحملكم مسؤولية التبعات امام الله وأمام الشعب”.

و كان “دراجي” قد دعا قبل أيام إلى حملة سلمية عبر مواقع التواصل لـ “إنقاذ الجزائر” و “رؤية و سماع و إنقاذ الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) من الاختطاف”!.