فاجأ الفنان المصري القدير عادل إمام مراسلة مصرية أثناء محاولتها للحصول على تصريح منه حول شخصية السياسي والمفكر المصري رفعت السعيد، بمداعبته لها.

فأثناء خروج عادل إمام من قاعة تقديم واجب العزاء بالمفكر والسياسي المصري رفعت السعيد، فاجأته مراسلة إحدى القنوات التليفزيونية بالوقوف أمامه وسؤاله عن السياسي الراحل، ليقوم عادل إمام بتصرف مماثل ولكن بشكل كوميدي وقام بتغيير تعابير وجهه وسألها “في إيه”، لتنفجر المراسلة ضاحكة ولم تستطع الاستمرار في السؤال.

واستمر عادل إمام في مداعبتها ليسألها “إنتي صابرين؟”، خاصة وأنها كانت تشبه الفنانة صابرين.