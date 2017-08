توقع المخرج الليبرالي المثير للجدل، مايكل مور، ما وصفه بمصير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحظوظه في الفوز بفترة رئاسية ثانية.

وتوقع مور في تصريحات نقلتها صحيفة “واشنطن إكزامينر”، أن يعاد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020.

وقال مور “بالتأكيد سيعاد انتخابه، لأنه سيكون لديه عدد أكبر من السكان سيصوتون ضده في عام 2020، ورغم ذلك سيفوز بالمجمع الانتخابي، كما حدث في تلك الانتخابات”.

وكان ترامب قد فاز في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، من خلال حصوله على أصوات أكبر من منافسته هيلاري كلينتون في المجمعات الانتخابية بالولايات الأمريكية، رغم حصولها على عدد أصوات أكبر منه لدى الناخبين الأمريكيين، بنحو 3 ملايين صوت.

Michael Moore predicts a Trump victory in 2020 — but liberals have preventative tactics in mind https://t.co/07W3FtWBQx

— Latest News 365 (@NewsToday82) ٢٩ أغسطس، ٢٠١٧