قال أكرم كلش وكيل رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية الثلاثاء، إن مسلمي إقليم أراكان في ميانمار يتعرضون للظلم والقتل والتهجير، بسبب معتقداتهم الدينية، ولقولهم “ربنا الله”.

تصريحات كلش جاءت خلال لقائه عددا من الصحفيين أثناء زيارته المركز الطبي التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في مكة المكرمة.

وأدان كلش بشدة الظلم الذي يتعرض له مسلمو أراكان، مستنكرا صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية حيال المظالم التي يتعرضون لها.

وناشد المسلمين في أنحاء العالم “التوحد والتكاتف إزاء هذه المحنة”.

وارتكب جيش ميانمار خلال الأيام الماضية انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم أراكان (راخين)، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، بحسب تقارير إعلامية. ‎

وأمس الإثنين، أعلن مجلس الروهينغا الأوروبي مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بإقليم أراكان خلال 3 أيام فقط.

جاءت الهجمات بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرا نهائيا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي “الروهينغا” في أراكان.