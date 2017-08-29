اعتبرت الأكاديمية السعودية المعارضة الدكتورة مضاوي الرشيد، أن قصائد وأغاني هجاء قطر الصادرة عن شخصيات ووسائل إعلام سعودية تظهر قبح النظام السعودي ونزعته القبلية.

وقالت “الرشيد” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “قصائد وأغاني هجاء لقطر تستحضر أسوأ النزعة القبلية ويتهم النظام السعودي أي صوت يعارضه بالقبلية”.

قصائد وأغاني هجاء لقطر تستحضر اسوأ النزعة القبلية ويتهم النظام السعودي أي صوت يعارضه بالقبلية — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2017

وتساءلت: “هل هذه دولة تعد في قائمة الدول أم عصابة شاردة حتى من العرف القبلي؟، اقصدوا وغنوا هجاءا، تسمون أنفسكم دولة لكن تصرفاتكم تعكس غير ذلك”.

هل هذه دولة تعد في قائمة الدول أم عصابة شاردة حتى من العرف القبلي؟ — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2017

وأشارت الأكاديمية السعودية إلى أن “هناك قصائد وأغاني تنهض بالأمم تطرب لها القلوب وهناك هجاء مشخصن تنفر منه العقول، ومن المحال أن يتصرف النظام السعودي كدولة محترمة تتقيد بالقانون الدولي طالما يحكمها عصابة”.

هناك قصائد وأغاني تنهض بالأمم تطرب لها القلوب وهناك هجاء مشخصن تنفر منه العقول — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2017

من المحال ان يتصرف النظام السعودي كدولة محترمة تتقيد بالقانون الدولي طالما يحكمها عصابة — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2017

وأوضحت: “لقد شوه هذا النظام السعودي صورة المجتمع في الجزيرة العربية أكثر من أي دعاية خارجية، فمع كل أزمة إقليمية ينكشف الغطاء عن النظام السعودي ويظهر القبح وهشاشة الحجة والحكمة والقيادة”.

لقد شوه هذا النظام السعودي صورة المجتمع في الجزيرة العربية اكثر من اي دعاية خارجية — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2017

وقالت ” الرشيد”، إنه “من دمشق إلى بغداد وبيروت وصنعاء والآن الدوحة، فشل سياسي سعودي واضح في إدارة الأزمات وترنح واضح بدون رؤية”.

من دمشق الى بغداد وبيروت وصنعاء والان الدوحة فشل سياسي سعودي واضح في إدارة الازمات وترنح واضح بدون رؤية — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2017

وفي إشارة إلى المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قالت: “هناك شخصية تقليدية بلدية في مصر كانوا يستأجرونها للردح أتذكرها كلما أقرأ تغريدات الناطق الإعلامي للنظام”.

هناك شخصية تقليدية بلدية في مصر كانوا يستأجرونها للردح اتذكرها كلما اقرأ تغريدات الناطق الاعلامي للنظام — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2017

وتابعت: “على شعوب الخليج خاصة شبابها أن يكون لها صوت عدل وحكمة ومجتمع مدني يقف ضد مهاترات الأنظمة وردحها،.. مصلحة شباب الخليج والجزيرة في الوحدة وليس الشقاق وخوض معارك قيادات متضخمة الأنا نيابة عنها”.

على شعوب الخليج خاصة شبابها ان يكون لها صوت عدل وحكمة ومجتمع مدني يقف ضد مهاترات الانظمة وردحها — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2017

وبخصوص القصائد التي تحدثت عنها قالت: “والله إنني أستحي أن أعيد تغريدات وقصائد النظام الدعائية لآتيكم بالدليل”.