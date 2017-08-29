إستعانت الأميرة بسمة بنت طلال بحديث في السنة النبوية تعليقا على قررا الحكومة الأردنية ملاحقة زوجها المقيم في بريطانيا ورجل الأعمال وليد الكردي.

وتداول نشطاء على فيسبوك بينهم الإسلامي أحمد ابو غنيمة منشور يفترض انه وضع على صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة بمكتب الأميرة بسمة بنت طلال وهي عمة الملك عبدالله الثاني.

وإكتفت الأميرة بالحديث النبوي الشريف الذي يقول”..إتقوا دعوة المظلوم .. فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة”.

وكانت الحكومة الأردنية قد قررت توجيه مذكرة للإنتربول تطالب بتسليم الكردي زوج الأميرة بسمة .

وأدين الكردي بعدة إتهامات قبل اربع سنوات من قبل محكمة اردنية لكنه يرفض تسليم نفسه.