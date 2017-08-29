فيما يمثل استخفافا فجا بالمرأة واستخدامها كسلعة، قال الداعية السعودي واستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية المثير للجدل، الدكتور ماجد الفهد إن المرأة لها صلاحية وتنتهي على عكس الرجل، معربا عن عزمه الزواج من جديد على الرغم من من زواجه بأربعة نساء.

وقال “الفهد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” :” الحمدلله أنني مكمل ديني باربع من 20 سنة وافكر بالتجديد ان شاء الله المرأة صلاحيتها تنتهي عكس الرجل”.

#تزوج_الثانيه_اذا_تقدر

الحمدلله أنني مكمل ديني باربع من 20 سنة وافكر بالتجديد ان شاء الله

المرأة صلاحيتها تنتهي عكس الرجل — د:ماجد الفهد (@Mjeed60) August 28, 2017

من جانهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “الفهد” مؤكدين بأن أمثاله من الدعاة جعلوا الدين الاسلامي أضحوكة بين الامم بعد حصرهم إياه بالجنس فقط، في حين اعتبر آخرون ان تطليقه لإحدى زوجاته من اجل الزواج بأخرى هو قتل لها.

تبًا لكم جعلتم من ديننا أضحوكة،وتريدون حصره في الجنس وفقط. 😡😡😡😡😡 — oussama benaissa (@20Oussama) August 29, 2017

وافكر بالتجديد ان شاء الله …. تطلقهن ام تقتلهن ؟؟؟؟ — زرواط علي أبو راتب (@zerouat2) August 29, 2017

ويعرف “الفهد” بتصريحاته الشاذة، فقد سبق وان أطل في شهر تموز/يوليو الماضي بتغريدة مثيرة للجدل قال فيها لم يقله الإسرائيليون أنفسهم.

وقال الإمام السعودي في تغريدة على موقع “تويتر”, ” اللهم طهر المسجد الاقصى من حماس .. اللهم انهم طغوا وافسدوا .. اللهم صب عليهم سوط عذاب!”.

كما اثنى في تغريدة اخرى على تعامل الجيش الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

وقال “الفهد” في تدوينة له مستعينا بصور تنشرها عادة وسائل الإعلام الإسرائيلية في محاولة منها للدفاع عن وحشيتها: ” صورة معبرة لتعامل الجيش الاسرائيلي مع الفلسطينيين الذين يعانون من ارهاب حماس ! الإعلام يرسم لنا صورة خاطئة”.